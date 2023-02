Jste naši hrdinové. Osobnosti děkují českým záchranářům v Turecku

Mezi prvními zaslal hasičům poděkování do Turecka Petr Pavel. Ve videu vyzdvihl také záchranu dvou lidí, které pod sutinami našla fenka českého týmu Terezka.

„Zdravím všech 68 členů jednotky USAR do Turecka a zvlášť fenku Terezku. Ta poslední záchrana udělala radost nejenom rodinám zachráněných, ale i nám tady v Čechách. Chtěl bych vám všem popřát hodně sil do dalších dní a chtěl bych vám říct, že jsme na vás hrdí,“ vzkázal týmu USAR Pavel.

Hold hasičům složil i herec Petr Čtvrtníček. „Člověku občas nedocvakne, co všechno umíte, kde pomáháte a co všechno pro nás děláte. Nejenom pro nás, ale i tisíce kilometrů tam,“ řekl.

„Když jsem viděl, jak tam taháte mrtvý, v lepším případě polomrtvý strachy a přidušený lidi ze sutin, tak si říkám t*vole, obrovský obdiv a dík, tohle já neumím,“ vzkázal ve videu.

Po koncertě Monkey Business nahrál svoji zdravici frontman kapely Matěj Ruppert. „Máte jednu z nejtěžších a nejzávažnějších prací na světě a jednu z nejlepších prací na světě. Zdá se to jako protimluv, ale není, protože vy zachraňujete lidské životy a já si vás za to strašně vážím. Máte to strašně těžký a pracujete s ohromným vypětím. Já v podstatě nemám slov. Vy jste prostě bozi. Děkuju moc, že pomáháte tam, kde je potřeba,“ řekl mimo jiné.

K pozdravu se přidal také herec Petr Rychlý. „Smekám před vámi, je to něco úžasného, co děláte. Moc na vás myslím, vydržte to tam. Vím, že to nemáte jednoduché a hlavně se nám v pořádku vraťte domů. Udělali jste úplně úžasné jméno celé České republice. Držte se,“ řekl.

„Svoji práci děláte neuvěřitelně a snažíte se čelit neskutečné katastrofě,“ uvedl ve zprávě českým hasičům herec a moderátor Aleš Háma. „Děkujeme, že vás máme. Jste skvělá vizitka naší republiky,“ doplnil moderátor.

Děkovný vzkaz poslal také například herec David Novotný. „Jsem na vás nesmírně pyšný,“ řekl ve videu. Češi mohou podle něj být na hasiče podobně pyšní, jako při výhře hokejové reprezentace na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. „Vězte, že byste si zasloužili plný Staromák lidí,“ dodal.

Kromě nich se přidali také novináři a moderátoři všech hlavních českých televizí. Z hereček pak Dana Morávková.

„Posíláme našim klukům do Turecka vzkazy podpory. Neskutečně jim to pomáhá. Děkujeme vám, že děkujete hasičům,“ vzkázal Hasičský záchranný sbor ČR na Twitteru.