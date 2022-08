KONTEXT: S Babišem přišel chaos, jeho příznivci jsou jako sekta, říká politolog

„Andrej Babiš ví, že ho dobrá polovina národa nesnáší, ale sází na ty, které by přesvědčit mohl, ať už emocemi, které šikovně vtahuje do politického zápasu, anebo také argumentací sociální, která se mu na pozadí drahoty nabízí,“ říká politolog a komentátor Lukáš Jelínek.

Podle něj nemá Andrej Babiš kde „luxovat“ voliče vyjma SPD a přizpůsobuje tomu i svou rétoriku. Proto se o svých hlasitých odpůrcích vyjádřuje jako nacistech a fašistech.

Lukáš Jelínek Politolog, komentátor, novinář a pedagog. Absolvoval politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se systémy politických stran a moderní československou historii. Do listopadu 2020 byl prvním místopředsedou levicového think-tanku Masarykovy demokratické akademie (sociálně-demokratická vzdělávací instituce). Pracoval jako konzultant premiéra Vladimíra Špidly a poradce předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD).

Hrubnutí české politiky je z Jelínkova pohledu soustavné a podobné situace nejsou žádným překvapením. Udává příklady, kdy například ministr vnitra Vít Rakušan připodobňuje Babišovu rétoriku na jeho mítincích s útokem na britského spisovatele Salmana Rushdieho z 12. srpna.

„Politici začali vytahovat ty největší trumfy, o kterých si myslí, že mohou nějakým způsobem zpracovat své voliče. Je to jednoznačně špatně, protože právě tohle nás sune na východ,“ upozorňuje Jelínek.

Zhrubnutí ale přišlo dávno před příchodem Babiše do politiky. Stačí například vzpomenout letící vajíčka na mítincích Jiřího Paroubka anebo facka Miroslava Macka uštědřená tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Davidu Rathovi.

Atmosféra na setkáních s expremiérem výrazně zhoustla v posledních týdnech od zakleknutí školáka s poruchou autistického spektra třemi policisty, které nyní vyšetřuje GIBS, anebo rvačky asistenta poslankyně za ANO Evy Fialové s odpůrcem Babiše. Jelínek však nevěří, že by výbuchy agrese byly Babišovým cílem.

Poslechněte si celý rozhovor s komentátorem Jelínkem v Kontextu:

„Andrej Babiš má poměrně semknuté voliče, občas připomínají jakousi sektu. Pracuje ale s myšlenkou, že když už se nějaký ten konflikt semele, tak to jeho elektorát semkne a posílí vzájemnou vazbu a loajalitu,“ analyzuje Jelínek, který popisuje příchod šéfa ANO do české politiky jako příchod chaosu.

Podle Jelínka se expremiérovi díky excesům dvou nesmiřitelných táborů na mítincích daří odvrátit pozornost od svých kauz. Nejčerstvější aférou je vyšetřování nákupu nemovitostí na jihu Francie francouzskou prokuraturou jako praní špinavých peněz. Zásadnější však je blížící se zářijové soudní řízení v případu Čapího hnízda, ale ani to nepřesvědčí Babišovo zaryté voličské jádro.

„Není to člověk pevných politických názorů, ale přelétavých a přelétá s nimi i jeho elektorát, který je velmi silný a jemu oddaný bez ohledu na to, co si ve skutečnosti myslí nebo jaký program prosazuje,“ uzavírá politolog. Otázkou podle něj zůstává, jestli by se hnutí ANO v čele s Alenou Schillerovou či Karlem Havlíčkem dostalo do starých, klidnějších kolejí. Důležité je, zda se tradiční strany dokážou vypořádat s „novým Babišem“.

Připomíná atmosféra mítinků tu před útokem na americký Kapitol? Budou se násilnosti stupňovat a kam až to zajde? Byl někdo v porevolučním Česku s větším kultem osobnosti než Andrej Babiš? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc.