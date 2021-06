Proti zakleknutí „českého Floyda“ se chystá demonstrace, ozval se právník

Úřady označují svůj zákrok za adekvátní a brání se i výsledkem předběžné soudní pitvy, podle níž muž zemřel po předání záchranářům v sanitce na předávkování drogami.

Při zásahu se sešlo hned několik nepříznivých okolností. Muž se pokusil napadnout jiného, bušil do zaparkovaného auta, přivolaná policie ho šla vzápětí zpacifikovat. Muž kladl odpor, policisty škrábal a kousal, strážcům zákona dalo tak mnohem větší práci ho znehybnit.

„Zůstali tam na něm poměrně dlouho. Ale lze to těžko vyhodnotit, protože z videa vůbec nevíme, co zákroku předcházelo a co následovalo,“ popsal pro Lidovky.cz pod podmínkou anonymity muž, který 10 let působil jako instruktor pro pohotovostní motorizované jednotky policie.

Podle videozáznamu kolujícího po internetu, který zveřejnila jako první organizace Romea, mu jeden z policistů klečel mimo jiné na krku přes pět minut. Z toho většinu času se už zadržený vůbec nehýbal. To ovšem nemusela být záruka, že i přes nasazená pouta s rukama za zády by se třeba později opět nemusel pokusit se vysmeknout a někoho ohrozit.

Co muži kromě drog pravděpodobně přitížilo, je, že v to sobotní odpoledne panovalo úmorné vedro. Méně kyslíku ve vzduchu a jeho ztížený přísun při povaze zákroku mohlo přispět k jeho případnému přidušení.

Policie ve své tiskové zprávě uvedla, že „podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce“. Čili byl zdravotně o to více indisponován.

Podle právníka Miroslava Krutiny nemělo koleno na zatýkaném co dělat. „Zákrok sehraje ve vyšetřování důležitou roli. Je to jediný detail, který vyvolává určité pochybnosti ,“ řekl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS Krutina.

Krutina nesouhlasí s tím, aby se v Česku podobné zákroky prováděly. „Koleno je velmi nebezpečný instrument. Konzultoval jsem to s policejní školou a zakleknutí v oblasti krku rozhodně nepatří do škály chvatů, které policisté při zákrocích využívají,“ upřesnil.

Základním důvodem je podle něj těžko ovladatelná síla tlaku, kterou policista nemusí ve vypjaté situaci ohlídat. „Samozřejmě pokud na zatýkaného dáte koleno, pak jako profesionál musíte počítat se závažnějšími důsledky. Může dojít k vážnému poranění, nebo dokonce usmrcení. To riziko je známé,“ podotkl právník.

„Pokud by se prokázalo, že policista klekl přímo na zátylek nebo krk, šlo by o nepřiměřený zákrok,“ doplnil.

Hamáček stojí za policisty

Občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny vyzvali ministra vnitra Jana Hamáčka, aby případu věnoval pozornost. Ten se už postavil za policisty „Zasahující policisté mají mou plnou podporu. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa,“ reagoval Hamáček na tweet policie. Podle ní nejde případ srovnávat se smrtí Američana George Floyda. Případ roznítil v USA rasově motivované nepokoje.

Romská komunita si myslí opak. Na místě, kde muž zemřel,vzniklo improvizované pietní místo. Objevily tam svíčky se smuteční stuhou, na které je nápis: „Na romských životech záleží“. S odkazem na kampaň Na černošských životech záleží, která se rozvinula naposledy po Floydově smrti.

Do toho se vložila organizace Autonomní akce, podle níž muž v Teplicích „je další z dlouhého seznamu osob na kterých se výrazně projevila policejní brutalita“.

„Vědět to a mlčet, znamená tiše to tolerovat. Ti, co mlčet nechtějí, jsou zváni na demonstraci proti policejní brutalitě,“ dodávají organizátoři. Manifestace se má uskutečnit ve středu na Prokopově náměstí v Praze od 18:00.