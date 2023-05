Nesmíme vzdát snahu Rusko na Ukrajině porazit, řekl Pavel v Terezíně

Prezident Petr Pavel v neděli při tryzně v Terezíně apeloval na to, aby se nerezignovalo na snahu porazit Rusko na Ukrajině. Motivací by podle něj měla být historická zkušenost. Pavel to uvedl v projevu při pietní akci k uctění obětí nacistické perzekuce na terezínském Národním hřbitově.