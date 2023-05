Pavel před starosty kritizoval komunikaci vlády, jako příklad uvedl rušení pošt

„Ke starostkám a starostům cítím respekt,“ řekl na úvod svého vystoupení na sněmu Svazu měst a obcí v Olomouci Petr Pavel. „Na komunální úrovni se to nedá okecat. Lidi vám vidí na ruce, co děláte a co neděláte,“ míní prezident.

„Sami víte, že jako prezident nemám mnoho pravomocí, kterými bych mohl problémy přímo řešit. Ale zároveň vítám diskusi, která nabízí jejich řešení,“ naznačil Pavel k aktuálním tuzemským problémům. Zdůraznil, že otevřená komunikace je při tom základem.

I proto kritizoval na případu rušení poboček České pošty komunikaci vlády. Nemá za správné, že se reformy plánují z centra.

Ke konsolidačnímu balíčku vlády, zejména k zamýšlenému zvýšení daně z nemovitosti, Pavel uvedl, že zatím do návrhu vlády nechtěl vstupovat. „Předpokládám, že teď bude živá diskuze s aktéry, kteří do ní promluvit mají. Na té debatě se musí podílet i opozice. Konečný výsledek těch jednání musí být průsečíkem,“ připomněl.

„Máme jen velmi málo důvodů si stěžovat“

Prezident se na sněmu vyjádřil kriticky k rušení poboček České pošty s tím, že se reformy plánují z centra bez seznámení se s pohledem dotčených obcí. „Opačný proces by byl určitě složitější a náročnější, ale zahrnout do rozhodovacích procesů místní znalosti je zásadní,“ je přesvědčen.

Pavel také řekl, že vnímá stížnosti starostů na nedostatečné financování přenesených agend ze strany státu a další problémy. „Proto jsem se rozhodl, že od 1. června začne při Kanceláři prezidenta fungovat oddělení regionů a komunit. Bude připravovat podklady a sbírat příklady dobré praxe.“

„Myslím si, že mohu změnit atmosféru a náladu ve společnosti. Tak, jak to srovnávám se světem, máme opravdu velmi málo důvodů si stěžovat,“ myslí si Pavel.

Volební rok SMO

Sněm Svazu měst a obcí (SMO ČR) se koná v olomouckém hotelu Clarion a letos je volební.

„Zástupci členských obcí zde budou rozhodovat o směřování Svazu v tomto čtyřletém volebním období a zároveň budou volit své zástupce do orgánů Svazu,“ uvedli pořadatelé.

Komunální veletrh se koná dnes a zítra na Výstavišti Flora Olomouc. „Přináší bohatý doprovodný program na nejpalčivější témata samospráv. Je určen nejen pro starosty, ale i úředníky, zastupitele, tajemníky, zaměstnance příspěvkových organizací měst a obcí,“ uvedla Michaela Mottlová ze SMO ČR.

Předseda SMO ČR František Lukl dnes prohlásil, že obce jsou dobrými hospodáři a s peníze dokážou velmi dobře investovat. „To znamená, že dokážeme ze svých úspor případně provozního přebytku smysluplně a racionální investovat,“ komentoval loňské hospodaření obcí.