Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Statisíce dětí v Česku nemají svého praktického lékaře. Je to následek úbytku jejich ordinací, které skončily poté, co lékař odešel do důchodu a náhrada za něj se nenašla. Vyplývá to ze statistiky Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.