O pediatry je nouze, novou ordinaci pro děti otevřou v Pelhřimově a Brodě

Řešením by mohlo být i zkrácení studia Nedostatek pediatrů je problém, na který dětští lékaři dlouhodobě upozorňují. „Hovoříme o tom s pojišťovnami i ministerstvem zdravotnictví už patnáct let. Nic se s tím nedělalo a teď se bohužel stalo to, co jsme už dávno predikovali,“ říká Milan Bušek, okresní předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost na Třebíčsku. Populace pediatrů stárne. Dětští praktici mají nejvyšší průměrný věk mezi lékařskými specializacemi – blíží se 60 letům. A mladí pediatři nejsou. „VZP opakovaně nabízela na Vysočině nové smlouvy, často se ale žádný lékař do řízení nepřihlásil,“ poznamenala tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová. Milan Bušek vidí zásadní problém ve změně vzdělávacího systému pediatrů, ke kterému před lety došlo. Dokončení studia je u dětských praktiků složitější. Trvá o rok a půl déle než u praktiků pro dospělé. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve uvedl, že do léta chce představit svou vizi změn v pediatrii. Do konce roku pak chce připravit i změnu legislativy. „Zdá se, že praktičtí lékaři jsou – alespoň většinově – přesvědčeni, že zkrácení studia by pomohlo. Má to svoje úskalí, ale já jsem připravený realizovat jakékoliv řešení, které situaci zlepší,“ pronesl Válek na Kongresu primární péče. Stát, ministerstvo, zdravotní pojišťovna, kraj i obce se snaží budoucí lékaře motivovat finančně. Například VZP od Nového roku v oblastech, kde je nedostatek pediatrických ordinací, nabízí i zvláštní bonusy k nové smlouvě za otevření ordinace a registraci dostatečného počtu klientů VZP až do výše 1,5 milionu korun. Kraj Vysočina zase nabízí až 300 tisíc korun na vznik, rekonstrukci či vybavení ordinace. Má i systém stipendií pro budoucí lékaře, kteří se zavážou k práci v kraji, a finančně podporuje i rezidenční místa. Města a obce pak nejčastěji nabízejí lékařům městské byty či stavební parcely za výhodné ceny. (ilm, ČTK)