Pediatrů je dost, ale problém je návrat ke studiu po mateřské, míní odborníci

Šárka Fingerhutová je zástupkyní mladých pediatrů České pediatrické společnosti (ČPS). Atestaci z dětského lékařství absolvovala v letech, kdy byl obor pediatrie rozdělený na dva. Mladí lékaři si tehdy museli vybrat, zda půjdou dělat atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost, nebo z dětského lékařství.

Tato podmínka byla v roce 2017 zrušena a dnešní studenti pediatrie si mohou vybrat, zda půjdou sloužit do nemocnice, nebo do ordinace. Generace Šárky Fingerhurové, která pracuje jako dětská lékařka v nemocnici, však tuto možnost nemá.

„Nyní bych nemohla jít pracovat jako lékařka do ordinace, musela bych si udělat nákladný tříměsíční rekvalifikační kurz. Kvituji, že dnešní absolventi mají možnost prostupnosti mezi obory,“ míní.

Atestace z pediatrie V průběhu let 2008-2019 atestovalo v oboru praktický lékař pro děti a dorost pouze necelých 30 lékařů ročně, přičemž tehdejší potřeba byla 50 a současná potřeba je až 80 lékařů za rok. Od roku 2017 , kdy atestace probíhá z jednoho společného oboru pediatrie, nyní atestuje poprvé od devadesátých let přes 100 pediatrů ročně.

Alespoň dvě třetiny z nich by měly jít do primární péče.

Za nedostatkem dětských praktiků vidí odborníci z ČPS právě rozdělení vzdělávání na dvě atestace mezi lety 2004 – 2017. Další příčinou aktuální krize podle nich je odchod do důchodu silné generace, která nastoupila do praxe v 90. letech.

Od roku 2017 jsou atestace sjednocené a zachování aktuálního systému vzdělávání je podle odborných společností cesta k tomu, jak nadále řešit krizi dětského lékařství.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek však na březnovém kongresu uvedl, že podle dat více lékařů zůstává v nemocnicích a chce proto jednat o změnách ve vzdělání.

Stejný pohled jako ministr má i Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD), podle kterého by problém zániku desítek ordinací ročně vyřešil návrat k samostatnému studijnímu oboru.

Předsedkyně SPLDD Ilona Hülleová v březnu uvedla, že podle ní je právě jedna atestace důvodem, proč nepřichází dost nových lékařů do ordinací.

Odborníci z České pediatrické společnosti rozporují, že by o pediatrii nebyl mezi studenty zájem. Podle Martina Kočího, předsedy spolku Mladí lékaři, je pediatrie mezi studenty lékařských fakult druhým nejpreferovanějším oborem. Ženy do ordinací však někdy chodí až po mateřské.

„Ženy se zapíší do nějakého vzdělávacího programu, potom jsou několik let na rodičovské dovolené a když se vrací zpátky, tak už se podle jejich programu nezkouší,“ nastiňuje Fingerhutová problémy, se kterými se lékařky potýkají.

Musí proto podávat individuální žádosti na ministerstvu zdravotnictví, které posuzuje, co jim bude uznáno a zda se jim vyplatí přejít do nového vzdělávání. „Běžně má ministerstvo na vyřízení tři měsíce, ale kvůli covidu a dalším záležitostem to nestíhá,“ poznamenala lékařka.

Argument rozdělení atestací je lichý

„Argument, že rozdělení atestace na lůžkovou a primární péči přinese více pediatrů v ordinacích, je lichý. Byla by tím omezená prostupnost lékařů z lůžkového oddělení do primární péče,“ dodává předseda České pediatrické společnosti (ČPS) Jiří Bronský s tím, že když by si nyní primář lůžkového oddělení chtěl otevřít oddělení praktika, nemohl by. Musel by si nejprve doplnit atestaci.

V době, kdy byly studijní obory pediatrie rozdělené, podle Bronského atestovalo nejméně lékařů za posledních 20 let, a ani praktických dětských lékařů obor neprodukoval dostatek. Studijní obory se spojily v roce 2017 a celkové počty studentů začaly stoupat po čtyřech letech, které studium pediatrie trvá.

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost spolu s rozdělením atestace navrhuje tříleté vzdělávání vedoucí k atestaci v oboru dětského praktického lékařství. Ani s tím však ČPS nesouhlasí, aktuální vzdělávání v délce 4,5 roku považuje za adekvátní.

„Pokud by bylo vzdělání až o 30 procent kratší, lékaři nestráví dostatek času s nejvážnějšími případy na lůžkovém oddělení,“ řekl Bronský a poznamenal, že rozdělené obory neexistují nikde jinde v Evropě.

„Při praxi se lékař naučí rozpoznávat stavy, jako je například dětský diabetes, nebo že když dítě bolí koleno, může to být například prvním příznakem leukémie. To se u kratšího programu nenaučí,“ dodal Jan Lebl, člen výboru České pediatrické společnosti.

Kdyby se vzdělávání zkrátilo, hrozí podle něj, že by vznikla generace lékařů, která by nebyla schopna kvalifikovaně pečovat o děti.