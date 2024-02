Dva lékaři v jedné ordinaci. Sdílení pomáhá snížit nedostatek praktiků

„Samozřejmě to má i svá omezení. Ordinace především musí vydělat na plat druhého lékaře, také například musí vyřešit další prostor, protože nemohou oba pracovat v jedné místnosti. Když ale máme za sebou tento finanční limit, tak už pak převládají jen výhody. Nejen pro lékaře, ale hlavně pro pacienty,“ prohlásil praktický lékař z Hošťálkové David Halata, jenž je také členem výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Nedávno rozšířil svůj tým o další lékařku a také druhou zdravotní sestru. Díky tomu bude moci časem uspokojit pacienty, kteří by se u něj chtěli registrovat, ale dosud to nebylo možné. Někteří lidé také mohou preferovat ženu lékařku, oba se mohou navzájem zastoupit v případě dovolené, mohou spolu konzultovat některé případy, najít nová řešení pro pacienty, oba se také mohou vzdělávat, aniž by museli uzavřít ordinaci.

„Kvalita lékařského týmu prostě roste. A dostupná data ukazují, že sdružené praxe budou jedním z mála způsobů, jak udržet dostupnost a kvalitu péče ve venkovských oblastech. Bohužel tomu ale vůbec neodpovídá podpora ze strany státu,“ upozornil Halata.

Ve městech do pěti tisíc obyvatel zaniklo v Česku v letech 2018 až 2022 celkem 173 ordinací praktiků. Sdílené praxe jsou přitom v západní Evropě zcela běžné, v Česku ale zatím fungují jen v omezené míře. Podle některých lékařů by situaci mohly vyřešit i částečné úvazky.

„V současné době jsou u nás odhadem desítky žen s atestací ze všeobecného praktického lékařství na rodičovské dovolené. Kdyby pracovaly na částečné úvazky v ordinacích praktiků, máme tady rázem více lidí, kteří by se starali o pacienty a také odváděli daně do systému,“ poukázala praktická lékařka Kateřina Javorská.

Ženám ale podle ní schází podpora, která by jim pomohla vrátit se do práce dříve než za několik let, než jejich potomci odrostou. Chybí třeba kapacity pro školky nebo dětské skupiny. Navíc mají o částečné úvazky zájem i mladí lékaři, protože chtějí práci praktika kombinovat i s jinými obory.

Mladí lékaři upřednostňují částečné úvazky

„Dnešní mladí lékaři už nechtějí čtyřicet let dělat to samé, přejí si rozložit síly mezi více oborů a také trávit více času s rodinou. V každém případě nám ale nevychází matematika, že jeden mladý lékař nahradí jednoho odcházejícího. Kvůli stárnutí populace a zvýšeným nárokům na péči jich bude v primární péči potřeba mnohem víc. S tím však ve svých formách podpory stále nepočítají pojišťovny, kraje nebo ministerstvo,“ doplnil Halata.

Mladí lékaři obecně navíc upřednostňují sdílené ordinace a částečné úvazky. Lékařky v předatestační přípravě dokonce tuto možnost preferovaly ve více než 82 procentech případů, muži pak v 64 procentech.

V několika málo ordinacích ve Zlínském kraji je možné narazit na dva lékaře v jedné ordinaci. To v případě, kdy zkušený lékař školí lékaře před atestací a ten u něj šestnáct měsíců vykonává praxi. Tato takzvaná rezidenční místa finančně podporuje stát a nově také Zlínský kraj, který osmi lékařům přispěl částkou 1,89 milionu korun.