Nejde o peníze, chci mít chuť se vracet do práce, říká k přesčasům pediatr z JIP

„Myslím, že reakce na tu novelu není takto silná proto, že by se něco měnilo, nebo zhoršovalo, ale že se tím jenom zakonzervuje současný stav,“ míní pediatr Tomáš Hecht, který na jednotce intenzivní péče pracuje téměř deset let. „Medicína vhledem k zvláštnímu prostředí, které nefunguje skoro nikde jinde než tady, se stává nekonkurenceschopnou.“

Lékař pediatrické Jednotky intenzivní péče Tomáš Hecht.

Podle Hechta si mladší generace začne méně vybírat dráhu lékaře. „Trend work/live balance a toho, aby nebyli přepracovaní, prostě nezmizí, a pokud to budeme jako lékařský stav ignorovat, tak spousta lidí na vysokou školu, i když by měli předpoklady, vůbec nenastoupí,“ varuje.

„Klidně budu chodit o víkendech a budu tu 24 nebo 48 hodin v kuse, ale pak nemůžu být i v úterý v práci. Musím mít dva nebo tři dny, které budou součástí toho úvazku, na kterých nebudu krácený v penězích. Lidi si volí mezi volnem a možností si přivydělat, anebo si vydělat na normální život v Praze,“ říká lékař pediatrické jednotky intenzivní péče Hecht.

Pro něj a spoustu dalších to není otázka peněz, ale o syndromu vyhoření. „Samozřejmě se můžeme jenom dohadovat, proč je systém takto nastavený, ale já mám podezření, že základní platy jsou držené dole proto, aby lidi měli motivaci sloužit. V momentě, kdy by peněz měli dost, nějaká část doktorů přestane. Já si nemyslím, že to je o penězích a pro mě to je o tom, abych měl možnost si odpočinout a do té práce se těšit a být svěží,“ vysvětluje.

Hecht osobně nikdy necítil tlak vedení, aby si bral víc hodin, než chce či zvládne. Vychází to vždy z kolegiality. Pokud by si nebral na sebe přesčasy, s penězi by na tom byl výrazně hůř. „Ze svého základního platu bych v Praze nevyžil. Bydlím v nájmu, a to naprostá většina peněz, který bych vydělal, by padly na nájem,“ říká Hecht.

