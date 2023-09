Nemáme ani pauzy na jídlo, stěžují si zdravotníci Homolky. Nemocnici žalují

Mezi lékaři, kteří zažalovali Nemocnici Na Homolce, je třeba anesteziolog Tomáš Schiffler. Ten zároveň vede nemocniční lékařské odbory. „Budu na operačním sále a přece ani po dvou, ani po třech a ani po pěti hodinách nemůžu říct, že se teď seberu a půjdu na svoji přestávku. Tam je pacient, který tam leží,“ uvedl lékař.

„V situaci, kdy zaměstnanec nemůže z objektivních důvodů čerpat přestávku na jídlo a oddech například z důvodu dlouhého operačního výkonu či z důvodu absence zástupu, je tomuto zaměstnanci přestávka na jídlo a oddech proplacena, pokud je to zaznamenáno ve výkazu práce a potvrzeno zaměstnancem. Vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení nemohu uvést další podrobnosti,“ vyjádřila se mluvčí nemocnice Martina Dostálová.

Zaměstnanci nemocnic mají nejdéle po šesti hodinách práce nárok na jídlo a odpočinek, a to aspoň v délce 30 minut. Jenomže zdravotníci Nemocnice Na Homolce nemají prý podle odborů čas si přestávku vyčerpat. „Jakmile mě bude někdo shánět, tak už to není plnohodnotná přestávka,“ nechal se slyšet Schiffler s tím, že výkazy jsou předvyplněné. „Všechno je předvyplněné a mojí povinností je to podepsat, protože jinak nedostanu peníze,“ uvedl.

Evidence podle advokáta Tomáše Bubrjaka situaci zaměstnanců v nemocnicích nevyřeší. „To, že si zaevidujete začátek a konec přestávky, ještě neznamená, že nebudete muset i v té přestávce někam odběhnout na nějaký urgentní příjem a ošetřit pacienta,“ řekl advokát. Spor mezi zaměstnanci a vedením nemocnice se táhne od roku 2020 a nyní dospěl až k soudu.