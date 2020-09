Je v českém zájmu, aby Babiš a Zeman zemřeli, řekl starosta Novotný

„V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky,“ prohlásil Novotný v rozhovoru zveřejněném v úterý na Info.cz.

Redakce iDNES.cz požádala Novotného, aby se k svým výrokům ještě vyjádřil, starosta ale na dotazy neodpověděl.

Pavel Novotný Vystrčila hájil v dopise čínskému ministrovi zahraničí Wangovi I, který vzbudil zájem zahraničních médií. Novotný v něm nevybíravě vytýká čínskému představiteli útok na Vystrčila. Zároveň ho v dokumentu vyzval, aby se Čínská lidová republika za to Česku neprodleně omluvila.

Dopis poslaný řeporyjským starostou byl označen prestižním magazínem Foreign Policy za dokument týdne. „Jsem na to pyšný tak, že to asi dám na oficiální Facebook Řeporyjí,“ napsal později Novotný na Twitteru. „Opravdu mi to udělalo radost,“ doplnil.

Novotný nicméně neskrýval své rozladění nad tím, že se tchajwanské cesty, která vyvolala napětí ve vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou, nezúčastnil.

„Jsem zklamaný, že mě nevzal s sebou“

„Samozřejmě neměl důvod mě s sebou brát, ale mě to prostě naštvalo. Ale já se na ten Tchaj-wan dostanu, já tam pojedu sám s delegací, mě to nezajímá. Mrzelo mě to. Vím, že mě nemá moc v oblibě, protože jsem vulgární,“ řekl Novotný.

Na Twitteru také uvedl, že byl osloven americkým deníkem The Wall Street Journal kvůli rozhovoru, na který kývl. Není jasné, zda k němu již došlo.

Starosta Řeporyjí byl již v minulosti kritizován za silná slova vůči někdejšímu policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému. Ten totiž svého jmenovce Pavla Novotného kritizoval kvůli jeho záměru vybudovat v Řeporyjích pomník vlasovcům.

Politik v reakci na jeho slova řekl, že je Novotný šmejd. „Je mi lhostejné, co říkal o mně, ale vadí mi, jakým způsobem zradil Českou republiku a vlastizrádci by měli viset,“ dodal tehdy v pořadu iDNES.cz starosta. Policie ho pak obvinila z výtržnictví a podněcování k trestnému činu.

