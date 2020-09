Smrt nikomu nepřeji, za slovy o Babišovi a Zemanovi ale stojím, říká Novotný

„Jsem zvyklý mluvit napřímo. Řekl jsem v nadsázce, že být prezidentem, povýším ihned Koudelku na generála a poprosím jej o tichou eliminaci pana premiéra s tím, že je to velmi nestandardní na civilizovanou Evropu, ale je to v zájmu ČR a dodal, že i odchod pana prezidenta, odejde-li předčasně do věčných lovišť, stejně jako konec mandátu, jsou v zájmu ČR,“ uvedl Novotný pro iDNES.cz.

„Nikomu ale nepřeji smrt, to je mi odporné. Nikomu. Jen jsem konstatoval objektivní fakt. Jsem o tom zájmu ČR přesvědčen, byť jsem jen pitomec ze Řeporyjí a oba jmenovaní pánové jsou demokraticky zvolení. Tady se rozkrádá stát za pomoci státního aparátu a pan prezident rád jedná v zájmu cizích mocí a dělá nám ostudu v zahraničí,“ pokračoval řeporyjský starosta.

Manželka mi vynadala

Doplnil také, že s pronesenými slovy nesouhlasí ani jeho choť. „Manželka mi strašně za ten výrok vynadala, nevím, zda nebude průšvih ve straně. Ale za tím výrokem si stojím.“

Ohledně jeho výroku, který zazněl v rozhovoru pro Info.cz, se objevila kritika. „Pana starostu Novotného již dlouhodobě nekomentuji. Jak známo, měli jsme v minulosti veřejně několik ostrých výměn názorů a nemíním v tom pokračovat,“ napsal na dotaz iDNES.cz předseda Senátu Miloš Vystrčil.

O tom, že výrok je přes čáru informoval na Twitteru i bývalý člen ODS Ivan Pilip. „Pavle, upřímně, tohle nebylo dobrý,“ napsal.

Vezmu ho sebou, ale bude mlčet

Miloš Vystrčil zároveň okomentoval i Novotného rozhořčení ohledně toho, že nebyl pozván na cestu na Tchaj-wan. „O jeho zájmu o cestu na Tchaj-wan nic nevím, ale jako předseda europarlamentní EU-China Friendship Group ho sebou mohu vzít na příští cestu do Číny. Pod podmínkou, že tam bude mlčet,“ sdělil Vystrčil.

Pavel Novotný Vystrčila hájil v dopise čínskému ministrovi zahraničí Wangovi I, který vzbudil zájem zahraničních médií. Novotný v něm nevybíravě vytýká čínskému představiteli útok na Vystrčila. Zároveň ho v dokumentu vyzval, aby se za to Čínská lidová republika Česku neprodleně omluvila.

Dopis poslaný řeporyjským starostou byl označen prestižním magazínem Foreign Policy za dokument týdne. Novotný na Twitteru nedávno uvedl, že byl osloven americkým deníkem The Wall Street Journal kvůli rozhovoru, na který kývl.

„Wall Street Journal mi udělal radost, že se ozval a chce si pokecat. Je to plánované na příští týden, přivítám pana Hinshawa, korespondenta listu pro střední a východní Evropu se všemi poctami a budu se chovat noblesně,“ řekl k nadcházejícímu rozhovoru Novotný.