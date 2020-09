Ty být pitomec, že ho volit, vzkázal Novotný voličům Okamury a jeho SPD

Novotný byl ve středu u Soukupa na TV Barrandov sám. Žádný další politik totiž přijít nechtěl. „Dává mi to jistý prostor,“ reagoval spokojeně starosta. Přiznal, že je „trošku exhibicionista“ a v soukromí vystupuje jinak než před kamerou. Straně ODS, jejíž je dlouholetým členem, ale neškodí. „Kdybych jí škodil, už v ní nejsem,“ myslí si starosta.

Zároveň je prý jedinou nadějí občanských demokratů. „Jak jsem nepřijatelný hovado, tak k nám lákám mladé voliče,“ řekl Novotný, který neskrývá poslanecké a dokonce ani premiérské ambice. Hned, jak se dostane v příštích volbách do Sněmovny, chce navrhnout zákon o zákazu KSČM, i když očekává, že nikdy neprojde.

„Strašně mi vadí, jak je komunistická ideologie legitimizovaná. Jak je o ně opřená vláda, zapomíná se na všechno, co se tady dělo. Zabila víc lidí než nacismus,“ shrnuje svůj postoj starosta, který má „vždy kolem kontejnerů uklizeno“.

Souhlasíte s Novotného názorem na voliče SPD? celkem hlasů: 537 Ano 279 Ne 256 Nevím 2

Řeč byla i o SPD Tomia Okamury. „Je to strana, jejíž voliči by vůbec neměli mít volební právo. I v demokracii,“ řekl. Předseda strany je podle něj podvodník. „Okamura vám lže,“ dodal s tím, že SPD prý prodává nenávist. „Ty být pitomec, že ho volit. On chtít peníze, ne ideologie,“ připojil Novotný netradiční apel na Okamurovy voliče.

Naopak sympatizanti hnutí ANO premiéra Andreje Babiše jsou podle Novotného oběti sofistikované kampaně. „Babišovi je jedno, co je pravda a co lež, potřebuje v tu chvíli jen vypadat dobře. Musíme je opatrně odvést, aby neztratili tvář,“ řekl. Premiér prý ukradl stát. „Soustředí do svých rukou moc ekonomickou, politickou, mediální. Všechny si koupil,“ dodal Novotný.

Co se schodku státního rozpočtu týče, „takhle zle ještě nebylo nikdy“. A ačkoliv Novotný přiznává, že za bývalých vlád ODS byli důchody značně podfinancované, plánovaný vládní plán na jednorázový pětitisícový příspěvek pro seniory považuje za uplácení lidí.