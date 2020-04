Buzerace, nebo důkaz? Havlíčkův resort brání potvrzení o zavřené škole

Na to, že státní úřady potvrzení požadují, upozornil ve středu senátor Michael Canov z klubu STAN. „To není jenom šikana rodičů a ředitelů škol, to je buzerace,“ řekl Canov.



Obdobně se již o den dříve v souvislosti s programem ošetřovného pro OSVČ vyjádřil v poslanecké sněmovně poslanec Zbyněk Stanjura z ODS. „Šest stran žádosti, na první straně je potvrzení o uzavření školy, aby se nešvindlovalo. Zase chybí důvěra vlády v občana. Pořád řešíme, aby se nešvindlovalo. Já netvrdím, že někdo nemůže švindlovat. Tady zrovna ne, ty školy jsou fakt uzavřené,“ řekl. Dodal, že jde o nejčastější příčinu vrácení této žádosti.

Podle MPO je však požadavek opodstatněný. „Je to jednoduché. Pokud by MPO a potažmo Česká správa sociálního zabezpečení potvrzení nemělo, nebyl by k dispozici žádný doklad o tom že dítě skutečně existuje a že za normálního stavu do školy chodí. Samozřejmě víme, že jsou školy zavřené, není ale jiný způsob, jak to dokázat,“ uvedla mluvčí resortu Štěpánka Filipová. Připustila, že jde o asi nejčastější příčinu vrácení žádosti.

Chybějící potvrzení je ostatně uvedené na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jako jedna z nejčastějších chyb při podávání žádosti. Původně totiž ministerstvo na webu uvádělo, že není potřebné.

„Krátce po vyhlášení výzvy obsahoval formulář žádosti text konstatující, že potvrzení je třeba, ‚vyjma škol, které jsou uzavřeny na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy – originál/prostá kopie‘. Jednalo se o technický problém. Vzhledem k tomu, že je třeba respektovat vyhlášenou výzvu, je nutné potvrzení doložit,“ stojí v dokumentu.

Není to problém, míní ředitelé

Potvrzení ze strany školy je nutné i při podávání žádosti o ošetřovné pro zaměstnance, které spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. „Nejčastější ale bývají problémy, že zaměstnavatel něco špatně vyplní a nebo že zaměstnavatel první odbaví mzdy a až pak řeší ošetřovné,“ řekla mluvčí MPSV Kristýna Křupková.

Formulář podle ní vyplňovaly školy jen jednou, a to v březnu, kdy školy poprvé zavřely. „Je to klasický postup, je to dané legislativně. Máme klasický formulář, který platil pro všechny už před nouzovým stavem. Část vyplní rodič, část vyplní zaměstnanec a část škola. Ten formulář se odesílal jednou. Není to tak, že by škola každý měsíc musela vystavovat formulář, že dítě nechodí do školy,“ dodala Křupková.

Podle Jaroslava Jiráska z Asociace ředitelů základních škol však není vystavování potvrzení problém. „Pouze na formuláři vyplníme, že jde o žáka naší školy. Některé školy mají úřední dny ve škole a rodiče si pro potvrzení přijdou, jiné to řeší dálkově,“ řekl. Většinou přitom rodiče potvrzení dostanou do druhého dne.



Ve středu Senát schválil zvýšení ošetřovného pro rodiče dětí do 13 let na 80 procent denního vyměřovacího základu místo dosavadních 60 procent, se zpětnou účinností od 1. dubna. Vyplácet ho stát má až do začátku prázdnin (více čtěte zde).