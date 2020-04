Senát rozhodne o zvýšení ošetřovného i prodloužení bonusu pro OSVČ

Ošetřovné mohou lidé pobírat, i když zůstanou doma s dítětem do třinácti let, které nemůže chodit do školy, protože to nyní stát neumožňuje. Na ošetřovné mají mít podle rozhodnutí poslanců nárok i lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Na ošetřovné mají mít rodiče nárok po celou dobu, kdy budou uzavřeny školy.

Senát bude rozhodovat i o prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu osobám samostatně výdělečně činným a to teoreticky až do 8. června. Do 8. června proto, že to bylo původně datum, do něhož vláda původně rozepsala rozvolňování svých opatření. Pak to urychlila a počítá s harmonogramem do 25. května, kdy mají být například přístupné i vnitřní prostory restaurací.



DALŠÍ KROK NA ZAČÁTEK

Za každý den, kdy bylo nějak omezeno podnikání OSVČ, může dotyčný zažádat stát prostřednictvím finančních úřadů o pětistovku. Za období do konce dubna od začátku nouzového stavu 12. března tak mohly OSVČ získat kompenzační bonus 25 tisíc korun. A výplat bonusu má pokračovat i dál.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Senátoři budou schvalovat i zvýšení plateb za státní pojištěnce, tedy za děti, důchodce, ženy na mateřské či nezaměstnané, díky čemuž bude moci stát přidat do systému zdravotnictví letos více než 19 miliard korun. Od letošního června se zvednou platby státu o 500 korun na osobu za měsíc a od ledna 2021 o dalších 200 korun. Letos stát za každého pojištěnce odvádí 1067 korun měsíčně.

Státní záruka 150 miliard korun se mát týkat komerčních úvěrů pro firmy s nejvýše 500 zaměstnanci. I o tom rozhodne ve středu Senát.