Ničeho jsem se nedopustil, řekl manažer souzený za vytunelování miliard

Obžaloba v této kauze vinila oba manažery z tunelování Metropolitního spořitelního družstva v letech 2010 - 2013 prostřednictvím úvěrů, které sami schvalovali. Údajně probíhal proces poskytování podnikatelských úvěrů tak, aby vybírání a hodnocení žadatelů bylo pouze formalitou. Úvěry tak připadly tzv. ready-made firmám bez historie zastupovaným nastrčenými osobami, například studentkou, invalidním důchodcem či několika nezaměstnanými.

Kromě trestu odnětí svobody byl obžalovaným také uložen pětiletý zákaz činnosti. Celková výše škody se pohybuje okolo 1,2 miliardy korun, zmíněné družstvo následně zkrachovalo.

Odsouzení muži vinu odmítli a proti nepravomocnému rozsudku se následně odvolali k vrchnímu soudu v Praze.

Kromě Petra Jánského a Jana Zavřela byl odsouzen i člen představenstva Daniel Tureček, jemuž soud uložil šestiletý trest. Nejvyšší, sedmiletý, trest dostal Jan Vinš, který sjednával tzv. bílé koně. Hledal osoby, které následně na oko figurovaly v čele firem žádajících o úvěry.

K trestu odnětí svobody byl odsouzen také jachtař David Křížek. Ten do vězení nastoupil v červenci tohoto roku a zbývají mu ještě více než tři roky za mřížemi.

Před nástupem do věznice dvojnásobný otec a manžel moderátorky a modelky Lucie Křížkové řekl: „Bojím se o rodinu. A bojím se, že některé lidi už neuvidím, až se vrátím. Dcera Lolinka je malinká, ta je v pohodě. Samozřejmě pocítí moji nepřítomnost, to je strašné. A synovi Dádovi je devět let a už to vnímá, už ví.“

Ve vězení si šestiletý trest za úvěrový podvod odpykává také dlouholetý vysoký úředník ústeckého magistrátu Vlastimil Hudeček, ten musel navíc zaplatit půlmilionovou pokutu.

Žalobkyně chtěla vyšší tresty

Státní žalobkyně původně požadovala až desetileté tresty, propadnutí veškerého majetku a maximální možný, tedy desetiletý zákaz činnosti v bankovnictví i ve statutárních orgánech firem. Soudní senát však muže shledal vinnými nikoliv ze zpronevěry, ale z porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Výši trestů okomentovala předsedkyně senátu Dana Pacholíková: „Možná se vám ty tresty zdají nízké. Ale obžalovaní, které jsme dneska odsoudili, nebyli ti hlavní pachatelé, na jejichž účtech končily ty finanční prostředky. Někteří z nich jsou už stíháni.“

Na podezřelé toky peněz v MSD upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí v roce 2013. Státní zastupitelství záložně poté zablokovalo všechny peníze. Česká národní banka poté družstvu odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla přibližně 14.000 členů, do konkurzu.

Hlavním organizátorem zpronevěry a následného praní špinavých peněz byl podle obžaloby Petr Koltok, jehož skutky projednává soud v odděleném hlavním líčení.