Jachtař David Křížek nastoupil do vězení. Bojím se o rodinu, řekl

„Pokud bych měl popsat své pocity před nástupem trestu… Radši bych jel na cestu kolem světa a odrazil se od břehu. Bude to pro mě neznámé prostředí, kde se neumím pohybovat. Určitě to bude těžké. Ale spíš mám obavu z toho, co se bude dít tady, jak to zvládne rodina,“ řekl David Křížek den před nástupem trestu v rozhovoru pro pořad Showtime.



Jachtaře čeká tři a půl roku vězení za pomoc při vytunelování kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo. Z té zmizelo podle soudu několik miliard korun i kvůli dokumentům, které Křížek kdysi podepsal.

„Obžalovaný byl za zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců. Pro výkon tohoto trestu byl zařazen do věznice s ostrahou,“ uvedla v květnu mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.



„Už jsem čelil hodně bouřím. Tohle bude jedna z nich. Jsou situace, na které se připravit nedá. Problém je, že člověk nebude vždycky pánem situace, nebude vždycky u kormidla a bude muset přijímat od ostatních to, co bude přicházet. Ale já se umím postavit věcem čelem, takže budu bojovat a budu se snažit přizpůsobit celému tomu systému a nějak to tam zvládnout,“ uvažuje jachtař.

Poslední dny na svobodě využil Křížek k plavbě na Jadranu s rodinou a přáteli. Poté se přesunul na Lipno, kde absolvoval jako trenér závod s mládežnickým týmem, který později předal novým trenérkám.



„Pak následovala další loučení. Loučení s tátou. A samozřejmě to nejhorší ještě přijde. Určitě dojde ke smíření se situací. Už jsem připravený nastoupit. Ale nechci se smířit s některými věcmi, které jsou kolem té kauzy. Je to celé hodně pochybné a doufám, že se pravda ukáže. Co bych chtěl vzkázat lidem, je, že bez důvěry se žít nedá. Důvěřovat se musí. Ale vybírejte si dobře své přátele a toho, komu věříte,“ nabádá jachtař s tím, že má strach hlavně o svou rodinu.



10. června 2021

„Bojím se o rodinu. A bojím se, že některé lidi už neuvidím, až se vrátím. Dcera Lolinka je malinká, ta je v pohodě. Samozřejmě pocítí moji nepřítomnost, to je strašné. A synovi Dádovi je devět let a už to vnímá, už ví,“ dodal David Křížek.



„Odloučeni, ale v srdci nerozděleni,“ napsala jeho manželka Lucie Křížková v pondělí večer na Instagram ke společným fotografiím, které doplnila částí textu písně Hapky a Horáčka Dívám se dívám.

„Bylo dobře. Bude dobře. Užívejte společné chvíle, radíte nám. Užíváme, i když se sevřeným žaludkem a knedlíkem v krku. Ale moc děkujeme za vaše zprávy. Nechci tu fňukat. Kolem se děje tolik neštěstí bez světla na konci tunelu. My to světlo vidíme,“ uvedla na sociálních sítích. A později k fotce se synem doplnila: „Začínáme s kapitolou zatím cos tu nebyl a doufáme, že nebude v našem životě moc dlouhá.“

V roce 2005 přišla Lucie Křížková, tehdy ještě Váchová, kvůli bývalému příteli o práci na Nově. Žila tehdy s podnikatelem Markem Fendrychem v Plzni a ucházeli se o úvěr u plzeňské banky. V žádosti o úvěr, kterou její přítel bance odevzdal, byl uveden oproti skutečnosti její vyšší příjem i jiný způsob pracovního poměru. Peníze od banky si prý chtěli půjčit na provoz obchodu s oblečením, který už nikdy neotevřeli. Jejich vztah se krátce poté rozpadl.