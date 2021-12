Odvolací soud zpřísnil tresty bílým koním, kteří vytunelovali miliardu

Pražský vrchní soud je přesvědčený, že manažeři vytunelovaného MSD se dopustili závažnějších trestných činů než porušení povinnosti při správě majetku. Rozsudek, který trojici posílal na pět až šest let do vězení, proto v úterý zrušil a skutky mužů vrátil k dalšímu dokazování.

Pravomocně však rozhodl o nastrčených podnikatelích. Obžaloba tvrdí, že Petr Jánský, Daniel Tureček a Jan Zavřel umožnili v letech 2010 až 2013 vyvádění peněz z družstva, a to tak, že nastavili proces poskytování podnikatelských úvěrů takovým způsobem, aby hodnocení žadatelů bylo jen formální.

K penězům se tak dostávaly tzv. ready-made firmy bez historie, za které jednali další zjednaní obžalovaní v pozici tzv. bílých koňů. Peníze ze záložny pak přes tyto firmy putovaly do zahraničí. Podle státní zástupkyně způsobila skupina škodu ve výši přes 1,2 miliardy korun. Manažeři vinu odmítají.

„Podle výsledků dosavadního dokazování nabýváme konkrétního podezření hraničícího s jistotou, že se tito obžalovaní nedopustili porušení povinnosti při správě cizího majetku, ale že se dopustili - buď ve formě pachatelství, organizátorství či pomoci - zvlášť závažného zločinu úvěrového podvodu jako členové organizované zločinecké skupiny,“ prohlásil v úterý o Jánském, Turečkovi a Zavřelovi předseda odvolacího senátu Pavel Zelenka. Upozornil, že v takovém případě by trojice mohla dostat trest nad horní desetiletou hranicí příslušné trestní sazby.

„V zásadě jistý“ si je tímto podezřením soud u dalšího obžalovaného Jana Vinše, který podle obžaloby jednotlivé bílé koně zjednával k trestné činnosti. Také jeho skutky však ještě vrátil k doplnění dokazování.

„Považuji za nepřípadnou obhajobu obžalovaných Zavřela a Jánského, kteří atakují orgány činné v trestním řízení a Českou národní banku. Běží několik desítek trestních stíhání a vyvíjí se situace v dalších trestních věcech. Existuje minimálně deset pravomocně odsouzených věcí souvisejících s Metropolitním spořitelním družstvem,“ zdůraznil Zelenka.

I samotný Tureček byl v mezičase pravomocně odsouzený k pětiletému vězení za úvěrový podvod se škodou téměř 50 milionů korun, který spáchal vůči MSD. „Těžko tak u něj můžeme být přesvědčení, že o ničem nevěděl,“ podotkl k aktuálnímu trestnímu řízení soudce.

Nepodmíněné tresty odnětí svobody

Případ manažerů a Vinše bude u pražského městského soudu řešit nový senát, protože předchozí soudkyně kauzy už odešla do důchodu. Podle Zelenky by se měl detailně zabývat i obdobím před nástupem Jánského a Zavřela do MSD, konkrétně tím, zda poté nedošlo „ke kvalitativní a kvantitativní změně“ při poskytování úvěrů.

V této větvi případu čelilo obžalobě celkem 17 lidí, další dva zemřeli v době před úterním odvolacím zasedáním. Nastrčení podnikatelé podle soudu působili jako organizovaná skupina. Dva z nich Zelenkův senát potrestal tříletou podmínkou, ostatním rozdal nepodmíněné tresty od tří do sedmi let. Části z nich také zakázal působit ve statutárních orgánech obchodních společností, a to na období od pěti do sedmi let po návratu z vězení.

Soudy uznaly vinným i bývalého vojáka Jakuba Andrese, kterému ale odpustily trest. Muž si už odpykává 19 let za mřížemi kvůli nájemné vraždě drogového dealera, k praní špinavých peněz z MSD se přiznal a výrazně přispěl k objasnění činnosti dalších obžalovaných.

Skutky údajného hlavního organizátora tunelování MSD - Petra Koltoka - řeší justice zvlášť. Soud ho dříve za úvěrový podvod zatím nepravomocně potrestal 7,5 lety vězení, peněžitým trestem ve výši 1,2 milionu korun a desetiletým zákazem činnosti ve statutárních orgánech firem.

Na podezřelé toky peněz v MSD upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí. Státní zastupitelství záložně na jaře 2013 zablokovalo všechny peníze. Česká národní banka poté družstvu odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla zhruba 14 tisíc členů, do konkurzu.