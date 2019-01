ODS vyzvala premiéra Babiše k přímému jednání o pomoci podnikatelům

„Jménem ODS vyzývám premiéra a předsedu hnutí ANO k přímému jednání o návrzích, které pomohou živnostníkům a malým a střední podnikatelům konkrétními změnami. ODS je na takové jednání připravena,“ uvedl v neděli v oficiálním prohlášení lídr občanských demokratů Petr Fiala.

Ministryně financí Alena Schillerová, která je ve vládě za ANO, oznámila, že vládní hnutí chce paušální daň pro nejmenší podnikatele. Odpadla by jim tím administrativa s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním.



„ODS dlouhodobě poukazuje na byrokratické, regulační, institucionální, daňové a odvodové zatížení živnostníků. Jsme rádi, že se hnutí ANO na své včerejší ideové konferenci inspirovalo ve volebním programu ODS z roku 2017 a převzalo z něho myšlenku paušální daně pro nejmenší podnikatele,“ reagoval Fiala.



Podle Schillerové by novinku mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun. „Musíme vytvořit podmínky, abychom jim zjednodušili podnikání,“ uvedla ministryně. Nesměli by ale být dobrovolnými plátci daně z přidané hodnoty. Právě milion ročního obratu je hranice pro registraci k DPH.