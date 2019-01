Babiš přijel za Zemanem do Lán říci mu, jak chce pomoci živnostníkům

Opoziční ODS v reakci na to Babiše vyzvala k přímému politickému jednání. „Jsme rádi, že se hnutí ANO na své ideové konferenci inspirovalo ve volebním programu ODS z roku 2017 a převzalo z něho myšlenku paušální daně pro nejmenší podnikatele,“ řekl šéf ODS Petr Fiala.

Babiš na dotaz iDNES.cz, zda nabídku od ODS přijme, a co říká tomu, že nejsilnější opoziční strana kvitovala s povděkem, že ANO převzalo její nápad, odvětil, že on o tom psal ve své knize O čem sním, když náhodou spím. „Doufejme, že to ODS podpoří,“ řekl Babiš.

„My jsme vyzvali, aby šli s námi do vlády,“ uvedl premiér. To se podle něj stalo už tři dny po volbách a občanští demokraté nabídku odmítli.

Díky paušální dani by podle Babiše menším podnikatelům odpadla administrativa s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly. Podle Babiše se zatím jedná o tom, jakou částku by živnostníci museli platit.



Zeman se sešel s Babišem v Lánech v 19 hodin a schůzka je naplánována na hodinu a půl. Premiér před schůzkou také řekl, že bude se Zemanem mluvit o svých zahraničních cestách.

Zeman chtěl s Babišem mluvit o Huawei

Prezident dříve uvedl, že by chtěl s Babišem probrat také situaci kolem varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost před výrobky čínských firem Huawei a ZTE.

Před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE varoval kybernetický úřad před Vánoci. Zeman kybernetický úřad kritizoval a varoval před odvetou Číny. Mluvil o možných hospodářských problémech pro společnosti Škoda Auto a PPF na čínském trhu.