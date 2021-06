Manuál: Otevírá se očkování pro lidi nad 16 let. Jak a kde se registrovat?

Očkování se v noci ze čtvrtka na pátek otevírá pro další věkovou skupinu. Nově se mohou registrovat lidé ve věku od 16 do 29 let, kterých je v Česku téměř 1,5 milionu. Podívejte se na návod, jak se k očkování přihlásit v rezervačním systému ministerstva zdravotnictví, co si vzít k očkování s sebou, či jak na druhý termín očkování.