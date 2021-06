Exkluzivní průzkum: každý čtvrtý odmítá vakcínu. Ohrožená imunita, varují vědci

Je to sen každé země na světě – kolektivní imunita proti covidu-19 by mohla definitivně utnout vleklou globální krizi. Jenže její dosažení je v Česku ohroženo. Podle exkluzivního výzkumu agentury STEM/MARK pro MF DNES je aktuálně u nás asi čtvrtina dospělých, kteří se očkovat nechtějí. Mohlo by to ohrozit imunitu, varují vědci