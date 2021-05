Babiš: Od pátku se otevře registrace k očkování pro starší šestnácti let

„Moc nás těší zájem o očkování. Ve věkové kategorii 30-50 čeká právě teď na první dávku 168 000 lidí. Registraci 16-29 let spustíme v noci ze čtvrtka na pátek 4. června. Je to 1 485 433 lidí a věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ uvedl Babiš na Twitteru.



Podle původního plánu se měla registrace pro osoby starší šestnácti let spustit 1. června. V pátek ale ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve Sněmovně připustil, že toto datum by se mohlo posunout. „Čekáme, jak proběhne odbavování těch, kteří jsou takzvaně před závorou,“ řekl s tím, že by ještě jednu mohla být otevřena jen kategorie zahrnující pět ročníků. Doplnil, že rozhodnout by se mělo právě v neděli.

Od pátku se tak budou moci registrovat již všichni, pro které je nyní v České republice určena. Již v létě by se ale mohly začít očkovat i děti, Evropská komise totiž v pátek schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dříve uvedla, že očkování dětí nad dvanáct let by mohlo být spuštěno na konci června.

V České republice se proti koronaviru začalo očkovat na konci loňského roku. Celkem již bylo od té doby vykázáno 5 137 762 podaných dávek, ukončené očkování má 1 411 837 lidí. Tento týden počty naočkovaných v jednom dni překročily třikrát za sebou 100 tisíc a byly nejvyšší od začátku vakcinace na konci loňského roku.

Lidé se k očkování mohli začít přihlašovat postupně podle věku, od toho se odvíjí také zájem a proočkovanost jednotlivých skupin. Osmdesátníci se očkují od poloviny ledna, sedmdesátníci od začátku března. S každou další věkovou skupinou podíl registrovaných klesá. Mezi čtyřicátníky projevila zájem o očkování zhruba polovina. V neděli byla spuštěna registrace pro lidi ve věku 35 až 39 let, od úterní noci se hlásí lidé ve věku 30 až 34 let.