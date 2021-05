Průzkum mezi poslanci: většina očkování vítá. SPD sází na vitamíny a imunitu

Redakce iDNES.cz provedla průzkum od 18. do 20. května, kdy dvě stě poslanců oslovila s dotazy: „Jste již naočkován/a či zaregistrován/a k vakcinaci? Případně, plánujete to? A pokud ne, jaké pro to máte důvody?“

Z průzkumu vyplynulo, že na možnost registrace čeká nejvíce Pirátů. A to především kvůli nízkému věku. Většina Pirátů však uvedla, že jakmile bude možnost, tak se registrují a na očkování půjdou.

„Očkování je dobrovolné a tak musí zůstat. Já jsem jasně řekl již před dávnem, že očkování považuji za řešení. Akorát to rychlé otevírání termínů pro mladší ročníky znamená, že vláda selhala v komunikaci směrem ke starším a potřebuje ‚čísla‘. Na druhou stranu ‚vše se počítá‘,“ uvedl pro iDNES.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš.



Očkování mají za sebou ve velké míře i poslanci z ODS. „Jsem registrován a mám za sebou první dávku očkováni. Očkováni je důležité, je to jediný účinný způsob, jak porazit covid a vrátit se k normálnímu životu,“ řekl předseda strany Petr Fiala.

Postoje poslanců k očkování proti covidu-19

Volný mluví o superholokaustu

Například v TOP 09 na registraci kvůli věku čeká Dominik Feri či Markéta Pekarová Adamová. „Jsem již očkovaný. Jakožto třiaosmdesátiletý diabetik jsem už byl na řadě,“ reagoval pro iDNES.cz Karel Schwarzenberg.



A i třetí koaliční partner, strana KDU-ČSL, je většinově pro očkování. „V pondělí (17. května, pozn. red.) v 0:35 jsem se registroval coby 40+ a nyní čekám na PIN a termín v očkovacím centru v Pardubicích,“ napsal třeba bývalý předseda strany Marek Výborný.

Pro očkování jsou i někteří Starostové a nezávislí. „Už jsem registrován a čekám na termín,“ uvedl na dotaz Vít Rakušan. Na očkování však čeká třeba Petr Gazdík. „Jsem registrován, ale registrace byla pozastavena do června kvůli prodělanému covidu. Na konci června věřím, že budu očkován,“ řekl.



Naopak proti očkování se staví především SPD a nezařazení. „Nejsem blázen, abych se zúčastňoval pokusu na lidech s experimentální genovou terapií a přispíval tímto k superholokaustu,“ reagoval na dotaz Lubomír Volný.



Přímo ve straně předsedy Tomia Okamury ale shoda nepanuje. Část členů je už očkovaná. „Jsem již zaočkován,“ napsal redakci Lubomír Španěl. „ Ano, mám za sebou první očkování,“ uvedl zase Radovan Vích. Celkem se pro očkování vyjádřili čtyři z devatenácti poslanců. Část neodpověděla. A zbylých osm je proti.



SPD: Máme vitamíny a vlastní imunitu

„Očkovat jsem se nenechal, nejsem ani zaregistrovaný a ani to nemám v plánu, jelikož očkování proti covidu-19 je pro tu část populace, která má přirozenou imunitu, zbytečné, a pro všechny lidi by mělo být skutečně dobrovolné bez jakéhokoli nátlaku a bez snah o diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat dobrovolně očkovat, protože to pro mnohé může být velký zásah do rovnováhy organismu,“ napsal předseda strany Okamura.

A i v odpovědích některých řadových poslanců se objevuje důvěra ve vlastní imunitu, vitamíny, ale i dezinformace. „Očkovaný nejsem. O očkování zatím neuvažuji. Pohybuji se v prostředí, kde řada lidí onemocněla. Po více než roce jsem bez příznaků. Udržuji své zdraví sportem, stravou bohatou na vitamíny a pravidelnou saunou,“ uvedl poslanec Jaroslav Holík.

„Nejsem registrovaný, protože vakcínám šitým horkou jehlou nedůvěřuji. Dalším důvodem je, že stávající vakcíny nejsou účinné proti mutacím covid-19. Čekám tedy na vakcínu, která bude účinná, širokospektrá a bezpečná. Zatím se zásobuji vitamíny, dbám na životosprávu a snažím se posilovat přirozenou imunitu,“ napsal zase Jiří Kobza.



Tato tvrzení jsou přitom minimálně zavádějící. Jednak co se týče účinnosti proti mutacím: mohla by se vyskytnout mutace, proti které by byly vakcíny méně účinné než proti původní verzi viru. Stále je ale obrana mnohem vyšší než bez vakcíny.

Třeba z dat získaných ve Velké Británii a Indii vyplývá, že vakcíny od společností Pfizer/BioNTech či AstraZeneca chrání očkované před nákazou obávanou indickou mutací až z 97 procent. A co víc, vakcinace může pomoci mutování viru omezit.



„Co možná nejrychlejší a nejširší vakcinace populace může pomoci omezit cirkulaci viru a tedy i snížit jeho schopnost mutovat,“ vysvětlil Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.



A ani tvrzení o vakcínách „šitých horkou jehlou“ neodpovídá vyjádřením odborníků. Podle těch vývoj vakcín proti covidu-19 skutečně proběhl akcelerovaně, urychlily se však pouze administrativní kroky, což se netýká opatření k posouzení bezpečnosti.

Vládní strany jsou pro

Naopak vládní strany nedůvěru k očkování nesdílí, jejich poslanci se očkovat nechají. Ostatně, prvním očkovaným v republice byl šéf ANO a premiér Andrej Babiš. Pro očkování se vyslovili všichni poslanci vládnutí hnutí, kteří odpověděli. Výjimky byly jen dvě, jednou z nich Patrik Nacher: „Nenechal jsem se očkovat a ani se nikam neregistroval. Covid-19 jsem prodělal na konci února, takže teď mám nějakých 180 dní přirozenou imunitu. Zatím tedy, ve vztahu ke všem okolnostem, o očkování neuvažuji,“ napsal.

I sociální demokrati jsou očkování nakloněni. „Očkovat se nechám, a to hned, jak to bude možné. Čekám na PIN2,“ uvedl třeba exministr kultury Antonín Staněk. Stejně se na věc dívají jeho straničtí kolegové. Všichni se buď zaregistrovali, naočkovali nebo tak učiní, až to půjde.

Z členů vlády, kteří zároveň nemají poslanecký mandát, čeká na očkování a registraci například šéfka resortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Čtyřicet mi bude až na konci června. Jakmile to půjde, registruji se,“ uvedla. Na termín očkování čeká také ministr školství Robert Plaga.



Očkování má za sebou ministryně spravedlnosti Marie Benešová, ministr zdravotnictví Petr Arenberger či ministr obrany Lubomír Metnar. V příštím týdnu má očkování podstoupit ministryně financí Alena Schillerová.