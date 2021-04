Očkovaní zpomalilo, teď Arenberger slibuje extrémní dodávky vakcín

Ministr Petr Arenberger v pondělí v rozhovoru pro Blesk.cz nevyloučil, že hranice sto tisíc očkovaných denně by mohla padnout ještě tento týden. „Tento týden zažijeme především od společnosti Pfizer extrémně vysoké dodávky, které, pokud by byly zároveň doplněny, a to stále ještě dnes nevíme i přesto, že mají zítra dorazit i od dalších výrobců, tak určitě bychom mohli tenhle týden dosáhnout až sto tisíc dávek na jeden den, ale nechci zbytečně slibovat,“ řekl ministr v rozhovoru.

Další vývoj podle něj bude proto záležet čistě na dalších dodávkách, nikoli na kapacitě očkovacích center. „Dnes už kapacitu máme asi na 140 tisíc podání očkování denně,“ uvedl Arenberger.

Právě 140 tisíc očkovaných denně šéf resortu zdravotnictví predikoval hned na své první tiskové konferenci. Podle mluvčí resortu zdravotnictví Jany Schillerové během května Česko očekává zhruba 2 300 000 dávek vakcín. „Více není možné predikovat,“ doplnila Schillerová.

Arenberger otevřel další očkovací centrum

Přes velké očkovací ambice a očekávání extrémní dodávky však v minulém týdnu očkování zpomalilo. V týdnu od 12. do 18. dubna se v průměru denně naočkovalo 53 208 dávek, největší počet byl aplikován ve čtvrtek 15. dubna, a to přes 72 tisíc dávek. Oproti tomu v týdnu od 19. do 25 dubna bylo podáno průměru denně 49 181 dávek. Největší počet vakcín byl aplikován rovněž ve čtvrtek, a to téměř 70 tisíc.

I když počet aplikovaných dávek v mezi týdenním srovnání klesl, tak naopak v minulém týdnu bylo v průměru podáno více prvních dávek. Naopak propad byl u podání druhých dávek. V celkovém počtu bylo od 12. do 18. dubna podáno 372 455 vakcín, v minulém pak 344 269.

V pondělí také ministr Arenberger otevřel nové očkovací centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, která tak navýšila kapacity očkování až na 1440 denně, zatím je však využívá asi z poloviny.



Už od středy by se o vakcíny mohli k očkování hlásit také lidé starší 55 let. Na pondělním jednání Rady vlády pro zdravotní rizika to chtěl navrhnout premiér Babiš. Znamenalo by to, že o vakcíny se bude moct přihlásit dalších 650 tisíc obyvatel. Více než 100 tisíc z nich už přitom bylo aspoň jednou dávkou naočkováno. Šlo o zdravotníky, učitele nebo třeba pracovníky kritické infrastruktury.

Teprve v pátek přitom spustilo ministerstvo zdravotnictví registrace k očkování pro lidi starší 60 let. Podle víkendových informací šéfa resortu Petra Arenbergera se o vakcíny přihlásilo už přes 100 tisíc z nich. Skoro 30 tisíc lidí starších 60 let už navíc má i termín očkování.

