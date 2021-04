Do kadeřnictví i s testem z práce, hlásí Arenberger. Pro lidi nad 55 let se otevře očkování

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v úterý večer uvedl, že by výsledky testů ze zaměstnání či školy mohly sloužit k návštěvě kadeřnictví či jiných služeb. Šéf resortu zdravotnictví tvrzení, že daný postup platí pro iDNES.cz potvrdil a zopakoval.

Petr Arenberger @PArenberger Podařilo se mi prosadit můj původní návrh, abychom mohli při návštěvě kadeřnictví, pedikur a dalších služeb použít i výsledky testů ze zaměstnání nebo ze škol. Je to přijatelná alternativa testů z odběrových míst. Po zasedání vlády ve čtvrtek představím tento systém podrobněji. oblíbit odpovědět

Arenberger také v úterý večer napsal, že v úterý v noci se spustí registrace na očkování pro lidi ve věkové skupině 55 až 59 let. „Dnes v noci otevřeme registrace pro očkování osob ve věkové skupině 55-59 let. Máme připravený rezervační systém, kapacity očkovacích míst i dostatek očkovacích látek. I nadále však platí, že přednost na očkování je podle věku,“ napsal na sociální síti v úterý večer.



Registrace dalších věkových skupin k očkování proti covidu v krátkém časovém sledu za sebou však výrazně nezvýšila počet čekajících. Proti polovině dubna je registrovaných, kteří čekají na termín či první dávku vakcíny, naopak asi o 44 tisíc méně. Vyplývá to dat, která ministerstvo zdravotnictví o očkování zveřejňuje.

V minulém týdnu očkování zpomalilo

V minulém týdnu však očkování zpomalilo. V týdnu od 12. do 18. dubna se v průměru denně naočkovalo 53 208 dávek, největší počet byl aplikován ve čtvrtek 15. dubna, a to přes 72 tisíc dávek. Oproti tomu v týdnu od 19. do 25 dubna bylo podáno průměru denně 49 181 dávek. Největší počet vakcín byl aplikován rovněž ve čtvrtek, a to téměř 70 tisíc.

I když počet aplikovaných dávek v mezi týdenním srovnání klesl, tak naopak v minulém týdnu bylo v průměru podáno více prvních dávek. Naopak propad byl u podání druhých dávek. V celkovém počtu bylo od 12. do 18. dubna podáno 372 455 vakcín, v minulém pak 344 269.

Ministr Petr Arenberger v pondělí v rozhovoru pro Blesk.cz nevyloučil, že hranice sto tisíc očkovaných denně by mohla padnout ještě tento týden. „Tento týden zažijeme především od společnosti Pfizer extrémně vysoké dodávky, které, pokud by byly zároveň doplněny, a to stále ještě dnes nevíme i přesto, že mají zítra dorazit i od dalších výrobců, tak určitě bychom mohli tenhle týden dosáhnout až sto tisíc dávek na jeden den, ale nechci zbytečně slibovat,“ řekl ministr v rozhovoru.



Vakcinace v Česku přitom začala před čtyřmi měsíci, od té doby bylo podáno 2,8 milionu dávek více než 1,9 milionu osob. K navození plné ochrany jsou třeba u tří ze čtyř vakcíny dvě dávky. Až do poloviny května se mohou dál hlásit mladší chroničtí pacienti, uvedlo v úterý ministerstvo na twitteru.

Pořadí očkovaných se řídí buď podle věku nebo podle preferovaných profesí, nárok mají například zdravotníci, zaměstnanci škol, sociální pracovníci nebo lidé z kritické infrastruktury. Nejstarších seniorů nad 80 let, kterých žije v Česku kolem 44 tisíc, dostalo jednu dávku vakcíny přes 72 procent a obě 54 procent.

Od 1. března se mohou dále hlásit sedmdesátníci, kterých bylo očkováno více než 67 procent jednou dávkou a 30 procent dvěma. Celkem jich v Česku žije přes milion. Další věkové skupiny přidává ministerstvo zdravotnictví od poloviny dubna zhruba po týdnech. Ve středu 14. dubna se mohli začít hlásit lidé ve věku 65 až 69 let, v pátek 23. dubna pak další skupina 60 až 64 let. V každé je více než 650 tisíc lidí.

Podle ministerstva ale část už je očkovaná díky preferované profesi nebo jako chroničtí pacienti s vybranými vážnými nemocemi. Jen za první den se přihlásilo k očkování podle informací na twitteru projektu Chytrá karanténa více než 12 tisíc lidí ve věku 65 až 69 let a 105 tisíc lidí 60 až 64 let. Premiér Andrej Babiš už neděli avizoval, že od středy 28. dubna se budou moci přihlašovat přes web k očkování lidé nad 55 let.

V noci Chytrá karanténa avizovala dodávku 400 tisíc dávek vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech a tento týden by mělo přijít také 149 tisíc dávek od AstraZeneca, 48 tisíc dávek Moderna a 12 tisíc dávek Johnson & Johnson.



Chytrá karanténa @ChytraKarantena OČKOVÁNÍ. Zítra dorazí přes 400 tis. vakcín od Pfizer/BioNTech. Dodavatel nám potvrdil, že ve čtvrtek přijede do ČR i 149 tis. vakcín AstraZeneca. Dále přijdou vakcíny od Moderny (48 tis.) a Johnson&Johnson (12 tis.). oblíbit odpovědět

Často déle než na vakcínu v očkovacím centru čekají lidé, kteří se rozhodli nechat očkovat v ordinaci svého praktického lékaře. K nim se registrovalo zhruba půl milionu lidí. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pátek na na tiskové konferenci řekl, že dodávky vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson v příštích týdnech tyto fronty brzy významně zkrátí.