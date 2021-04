Požádám o registraci k očkování pro lidi starší 55 let, napsal Babiš

V Česku podle statistik žije zhruba 653 000 mužů a žen ve věku od 55 do 59 let. V současné době je registrace k očkování spuštěna pro lidi ve věku od 60 let, kterých v zemi žije podle statistik zhruba 652 000. Přihlašovat se mohou od středy 23. dubna.

Andrej Babiš @AndrejBabis Čau lidi, zítra navrhnu na Radě pro zdravotní rizika otevřít od středy očkování pro lidi 55+ A taky uvidíte mého anděla. Sledujte https://t.co/RE9x7mZIrk oblíbit odpovědět

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera bylo možné otevřít registrace pro tuto skupinu, protože v některých regionech jsou starší lidé, kteří měli o vakcínu zájem, už naočkovaní. Oznámil také, že je pravděpodobné, že v příštím týdnu dojde k možnosti registrace další věkové skupiny.

Všichni zájemci o očkování proti covidu by mohli být v Česku podle premiéra Andreje Babiše naočkováni nejpozději do konce srpna. Do konce června by vakcínu mohlo dostat přes 5,6 milionu obyvatel, řekl dříve Babiš. Uvedl, že se nyní připravuje očkovací strategie i pro roky 2022 a 2023.



V posledních dnech ale očkování zpomaluje. Zdravotníci v sobotu aplikovali 21 481 dávek vakcíny proti covidu, zhruba o 3 900 méně než před týdnem. Méně dávek bylo vydáno v celém týdnu proti předchozímu, kdy bylo každý všední den naočkováno přes 60 tisíc lidí. Ve čtvrtek to bylo dokonce rekordních 72 300 lidí. Tento týden počty očkovaných přesáhly 60 tisíc jen dvakrát.



Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera to je proto, že předchozí dodávka vakcín byla velmi rychle vyočkovaná. S dalšími dodávkami ale očekává opětovné zrychlení, brzy by chtěl dosáhnou sto tisíc podaných dávek denně.



Od prosincového začátku očkování v Česku již zdravotníci podali přes 2,8 milionu dávek. Celkem 941 981 už dostalo obě dvě dávky vakcíny, dalších 261 lidí bylo očkováno jednorázovou látkou od firmy Johnson&Johnson.