Lidé znovu stojí fronty na očkování. Jediná motivace? Nařízení vlády

V půl deváté s certifikátem odešel z očkovacího místa na Hlavním nádraží v Praze pan Karel. „Už jsem covid prodělal, v únoru. Říkal jsem si, že nejlepší je prodělat covid a ještě se nechat očkovat, protože tlaky (vlády) budou ještě nějakou dobu trvat,“ řekl a dodal, že do společnosti moc nechodí, ale je rád, že bude moct do bazénu nebo do sauny. „Mám pocit, že nejde tolik o zdraví, jako o pocit volnosti,“ dodal.

Další muž, který čekal ve frontě, odpověděl, že důvodem pro očkování je pouze to, aby mohl do hospody. „Štve mě to, protože mám vysoké protilátky,“ uvedl k očkování.

Kdyby nehrozily restrikce, ani on by se očkovat nenechal. Vysoké hladiny protilátek měla také paní Veronika, která přijela z Pardubic. „Myslím si, že stačí prodělat covid a mít protilátky. Restaurace mi jsou jedno, ale tohle už mi přijde za hranou,“ hodnotí.

Hladiny protilátek v Česku sleduje mimo jiné i výzkumné centrum RECETOX při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V srpnu vědci pod vedením imunologa Vojtěcha Thona publikovali výsledky první části studie, v níž zjistili, že letos v březnu měla protilátky proti covidu více než polovina z 30 tisíc dobrovolníků. „Zatímco v říjnu a listopadu 2020 mělo sledované protilátky pouze 28 procent dobrovolníků, v prosinci 2020 a lednu 2021 to bylo 43 procent a v únoru a březnu 2021 už 51 procent. To znamená, že v březnu 2021 už nebyla podstatná část české populace k infekci SARS-CoV-2 imunologicky naivní,“ komentoval tehdy výsledky Thon.

Její syn je také nenaočkovaný, ale jeho spolužačka byla pozitivní, takže je nyní v karanténě, přestože očkovaní chodí do školy. Kdyby covid neprodělala, o očkování by uvažovala, ale záhy dodává, že to je těžko říct. „Myslím si, že vláda by měla brát v potaz lidi, kteří to prodělali,“ myslí si. „Něco se udělat musí, ale pořád si myslím, že by to mělo být dobrovolné.“

Velký zájem potvrzuje také Eva Libigerová, mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka, která očkovací místo provozuje. „Právě jsem se bavila s členem z očkovacího týmu, který potvrdil, že je na místě fronta větší, než obvykle bývá,“ uvedla Libigerová s tím, že se lidi snaží co nejrychleji odbavit.

„Navýšili jsme stav personálu o jednoho technicko-hospodářského pracovníka, který s lidmi vyplňuje formuláře a dělá anamnézu,“ dodala s tím, že předpokládá, že nápor pravděpodobně ani o víkendu nepomine.



Rušno bylo ve čtvrtek večer také na Poliklinice Prahy 7, kde očkují zájemce bez registrace každý čtvrtek od pěti do osmi hodin večer. Většina z návštěvníků, kteří po šesté hodině ve vestibulu polikliniky seděli, byli důchodci. Mezi nimi byla i paní Zdena, která si přišla pro třetí dávku vakcíny.

„Jsem tady, protože je lepší být očkovaný než těžce nemocný,“ uvedla. Postěžovala si nad lidmi, kteří očkovaní nejsou. „Není to přece jenom o mně, je to ohleduplnost vůči lidem, kteří očkovaní být nemohou.“

Pro vakcínu si sem přišla také asi dvacetiletá studentka, která se chystá na půlroční pobyt do Skotska. Přišla až nyní, protože ji rodiče dlouho přemlouvali, aby se očkovat nenechala. „Chtěla jsem jít od začátku, ale rodiče na mě vyvíjeli velký tlak, takže jsem odolávala. Erasmus byl ale hodně velký důvod, který pochopili i oni,“ poznamenala s tím, že její rodiče se však stále očkovat nenechali, protože se bojí.



Důvodem pro očkování valné části lidí bylo ve čtvrtek oznámení premiéra Andreje Babiše, že Česko z neděle na pondělí zavede takzvaný bavorský model proticovidových opatření. Skončí tak antigenní či PCR testy a k prokázání bezinfekčnosti bude třeba očkování či potvrzení o prodělání nemoci.



Uznávání protilátek jako alternativy k očkování, negativnímu testu nebo prodělané nemoci v posledních šesti měsících žádají už od jara některé politické strany, premiér Andrej Babiš i část odborníků.



Kdyby nebylo nařízení, očkovat se nikdy nebudu

Ve frontě zároveň čekalo mnoho cizinců, mezi nimi také mladá žena z Běloruska. „V Bělorusku nemáme jinou možnost, čím se nechat očkovat, než Sputnikem, takže pro mě je to skvělá možnost,“ uvedla s tím, že očkovat by se nechala i normálně. Hrozící vládní opatření pro ni byly jen částečný důvod i proto, že covid prodělala a bylo jí zle, takže ví, že by se očkovat měla i z těchto důvodů.



„Dělám to kvůli tomu, že jinak by byl problém jít do práce, do restaurace. Kdyby to nebylo potřeba kvůli nařízení vlády, nikdy v životě se nebudu očkovat,“ dodává mladý muž, který s kamarádem čeká na konci fronty čítající zhruba třicet lidí.

Všichni čekající zvolili jednodávkovou vakcínu Janssen, protože je celý proces rychlejší a oni nechtějí dále čekat. „Jestli budou restrikce platit od pondělí, jak říkají, myslím, že je to nejlepší řešení, aby očkování co nejdřív platilo a mohl jsem nějak fungovat,“ dodává k tomu další čekající.

„Chci normálně žít. Jinak bych se očkovat nenechal. Nechodil bych ani na testy. Je to velký nátlak, a to je špatně,“ uvedl další muž.

Na testech kvůli blízkým i absenci očkování

Před testovacími místy na pražském Andělu nebyly dlouhé fronty. Někteří lidé si ale na test přišli, přestože jsou sami očkovaní. Nejčastěji kvůli prevenci a ochraně svých blízkých. „Jdu za babičkou, která očkovaná není, takže chci mít jistotu,“ řekla jedna z nich.



Mimo to se testují také nevakcinovaní lidé. Paní Martina uvedla, že se očkovat nechce a dál bude raději chodit na testy. „Abych mohla mezi lidi, musím si udělat test. Očkovat se neplánuju. Už teď mě to dost omezuje. Je to nátlak ze strany vlády. Nevědí, co mají dělat, tak musí ukázat lidem, že se něco děje,“ dodala. Vadí jí platit si testy, ale obratem dodává, že neví, co by měla jinak dělat.

Další čekající má za sebou jen první dávku, takže se i dnes musí nechat testovat. Očkovat se nechala kvůli tlaku vlády a okolí. „Nařízení vlády mi vadí. Je to veřejný nátlak, nemohla bych vůbec nikam. Nechala jsem se naočkovat jen kvůli tomu,“ uvedla paní Dorota.

„Snažím se udržet v klidu,“ odpověděla o nátlaku vlády Lucie. „Proti vakcíně nemám nic, chtěla jsem si nechat čas. Tohle mi ale začíná vadit a o to víc se očkovat nechci,“ vysvětlila.



Očkování bez registrace otevřela také Nemocnice Na Františku. Mluvčí Lucie Krausová uvedla, že zařízení zatím eviduje zvýšení zájmu zhruba o 10 procent oproti začátku týdne. „Fronty se netvoří, provoz je plynulý,“ dodala.

V obchodním centru Westfield Chodov bylo kolem půl páté ve frontě jen několik lidí, z toho většina čekala na druhou či třetí dávku. Délku fronty je možné oveřit si na webu, kde je také možné provést předregistraci.

Pan Daniel, který si toto místo zvolil pro první dávku, uvedl, že ho nemotivovala ani tak vládní opatření, jako spíš současná situace, kdy přibývá nakažených.