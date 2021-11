Zájem o očkování v listopadu neklesá, lidé chodí pro první i posilující dávky

Jen málokdo přehlédl v poslední době dlouhé fronty, které se tvořily před centry na očkování. Příkladem toho bylo například očkovací centrum na pražském hlavním nádraží, kdy se v posledních dnech tvořily fronty ještě před otevřením. Lidé navíc často čekali v řadě i mimo prostory samotné budovy nádraží.

Fronty se tvořily také na Chodově, kde funguje další očkovací místo. „Denně očkujeme okolo 850 lidí. Co se týče dávek, tak je to v průměru kolem 60 procent prvních dávek a až 25 procent třetích dávek. Zbytek jsou druhé dávky,“ uvedla Markéta Šenkýřová, mluvčí pražského IKEMu, který tam má očkování na starosti. Lidé si ve frontě na Chodově podle ní o víkendu počkají okolo 20 minut, během týdnu maximálně 45.

Zájem o očkování mají lidé i v dalších kraích. Bez registrace lidé mohou přijít například na Kliniku reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.



„Je to velký nárůst. V porovnání s minulými dny jsme se také hodně polepšili s počty klientů, kteří přicházejí na první očkování,“ popsal lázeňský lékař Ladislav Michálek.

„Mnozí pochopili, že očkování potřebují ze zdravotních důvodů, někteří se rozhodují kvůli ekonomickým a společenským důvodům,“ uvedl pro iDNES.cz.



Zájem o očkování se zkrátka zvýšil. A čísla mluví sama za sebe - ve dvou dnech minulý týden počet aplikovaných injekcí s vakcínou překročil 50 000, o týden dříve jich bylo maximálně 43 000 a týden předtím bylo maximum 32 000.

Stoupá zájem i o první dávky. Zatímco ke konci října se toto číslo pohybovalo okolo 10 až 14 tisíc prvních dávek denně, jen v pátek minulý týden se podalo 21 355 prvních dávek.



Že je zájem o očkování, dokládají i další data - ministerstvo zdravotnictví od začátku listopadu registruje 257 316 vykázaných očkování. Za celý říjen to přitom bylo „pouhých“ 437 172 dávek vakcín.

Jak naznačil lékař Michálek, za náhlým zájmem o očkování může být i říjnové rozhodnutí vlády, která schválila, že od 1. listopadu jsou preventivní testy na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem a mladým do 18 let, plně očkovaným a lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat. Zároveň se zkrátila doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U PCR testů ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin.

Roste i počet posilujících dávek

Postupně roste také počet takzvaných poslujících dávek očkování - tedy třetích dávek. Ty dostávají lidé nyní po šesti měsících od poslední dávky. Předtím byl minimální odstup osm měsíců. Na konci roku bude mít v zemi nárok na toto očkování přes 3,2 milionu lidí.



Podle stránek ministerstva zdravotnictví si pro svou posilující dávku přišlo přes 362 tisíc lidí, jen za neděli to bylo 4 393. Minulý týden dokonce počet posilujících dávek třikrát překonal počet 29 tisíc.

V Česku se proti covidu očkuje od konce loňského prosince. Zdravotníci za tu dobu podali lidem přes 12,5 milionu dávek. Plně očkováno je přes 6,13 milionu lidí. Možnost registrace očkování se postupně otevírala jednotlivým věkovým skupinám, děti od 12 let se mohou registrovat od 1. července.



Podle dat ministerstva zdrvotnictví z 6. listopadu má v Česku ukončené očkování 57,3 procent obyvatel. Co se týče konkrétních věkových kategorií, například v té 30 až 34 let má ukončené očkování 51,3 procent lidí. To je méně než například u věkové skupiny 16 až 29 let, ve které má ukončené očkování 52,6 procent, nebo ve skupině 35 až 39 let, kde je po ukončeném očkování 55,3 procent lidí.

„Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 320 758 osob starších 12 let, což je 67,7 procent této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let, pozn. red.), z nich u 6 132 697 osob (65,7 procent populace 12+) bylo očkování již dokončeno,“ uvádí resort ve svém posledním reportu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v neděli uvedl, že podporuje očkování proti covidu-19 pro děti od pěti let. Česko má podle něj vakcíny pro děti od pěti do 11 let již objednané. Očkovat s nimi bude moci začít poté, co je schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Ta léčivé přípravky začala teprve posuzovat.



Vláda chystá na podporu očkování novou kampaň. Podle premiéra Andreje Babiše bude „brutální“. Inspirovala se prý „obrázky z cigaretových balíčků“. běžet má zejména na sociálních sítích.