Brutální fotky umírajících v covidáriích? Vláda spustí novou kampaň

Je třeba cílit na rodiče, říká odborník na komunikaci Odborník na komunikaci Eduard Piňos kvituji v kampani především využití odborníků. „Já osobně bych se cestou slavných osobností nevydal, ale je to věc názoru,“ doplnil Piňos. Jak nyní hodnotíte kampaň, kterou ministerstvo zdravotnictví dělá?

Myslím, že tématicky navazuje na původní kampaň, kterou jsme připravovali s iniciativou Cesta ven. Konkrétní zpracování je spíše otázka subjektivního vkusu. Já osobně bych se cestou slavných osobností nevydal, ale je to věc názoru. Co kvituji je využití odborníků. Hlavní problém je spíš malý mediální zásah - což je čistě otázka množství prostředků na mediální nákup. Druhá věc je, že by kampaň bylo třeba aktualizovat o aktuální témata - třetí dávka. Ty témata se v čase vyvíjí. Proto jsme třeba na jaře neměli kampaň na očkování dětí, jelikož v té době to prostě ještě nebylo na stole. Jakou cestou by se podle vás mělo vydat, aby oslovilo mladé lidí - třeba cestou sociálních sítí?

Je to pořád dokola. Tohle je mediální záležitost. Oslovení mladých lidí je možné kdekoli, kde se nacházejí - to znamená logicky i na sociálních sítích, v rámci digitální reklamy. Toto dokáže správně naplánovat každá mediální agentura. Je ale důležité si uvědomit, že se tu mixují „mladí lidé“ a děti. Na děti pod 18 let za prvé nelze ze zákona cílit reklamu a za druhé (ty do 16 let) ani o vakcíně samy nemohou rozhodovat. Čili je zde třeba cílit spíše na rodiče. Zaznamenal jsem, že MZČR dělá nějakou aktivitu přímo se společností Meta, která snad poskytuje mediální prostor pro bono - to je jistě dobrá cesta a přidat by se mohl i Google se svým YouTubem ideálně. Působí ještě na neočkované televizní či rádiové spoty?

Ano. Opět opakuji - je to o mediálním zásahu, aktualizaci sdělení. Je třeba to doplnit o nějaké incentivy a to jako pro jednotlivce, tak celospolečenské. Ale to není otázka formátu - tedy TV spotu, to je spíš otázka politického rozhodnutí a zdravotnického odborného konsenzu, který často bohužel pokulhává a média tomu nepřidávají tím, jak lidem servírují senzace a palcové titulky vytržené z kontextu ohledně nežádoucích účinků, nebo snížené účinnosti vakcín.