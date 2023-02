Zemanova ochranka chce doplatit půl milionu kvůli službám v Lánech

Když před lety začali pracovat pro prezidenta, tak ho po konci denního programu odvezli do místa bydliště, následně byla služba ukončena a člen ochranky mohl odjet domů. To se ale změnilo se Zemanovým přestěhováním do Lán. Členové ochranky museli v Lánech být neustále a nesměli vycházet, popisují Seznam Zprávy, které se dvěma nyní už bývalými členy ochranky mluvily.

Byli k dispozici prakticky 24 hodin denně, soukromí hlavy státu znali často lépe než rodinní příslušníci. Zpravidla měli tři až pět celodenních služeb v kuse, plný plat za ně ale nedostávali.

„Mívali jsme službu od pondělí do čtvrtka. Ráno jsme se sešli na základně na Hradě, a pak jsme byli odveleni na zámek v Lánech. Tam jsme si předali službu, informovali se o dění a plnili úkoly. Po celou dobu služby, tedy do čtvrtečního večera, jsme se nesměli z objektu vzdálit. Vykazovali jsme odpočinek, ale ten se od pracovní doby příliš nelišil,“ popsali náplň práce Seznam Zprávám.

Dělení služeb a způsob jejich výkazu oficiálně odpovídal služebnímu zákonu, ale za službu na pracovišti dostávali jen třetinu platu. Neměli ani zajištěné stravování, pohotovost drželi „v malém pokojíčku se skříňkou a postelí.“

Ochránci si tak domluvili schůzku s policejním prezidentem. Ten si je podle Seznam Zpráv vyslechl, slíbil změnu, ale ta se nedostavila. Stejně dopadlo i druhé setkání, které nyní bývalí bodybuardi iniciovali.

Policie v současné době eviduje čtyři žádosti týkající se doplacení služebního příjmu od bývalých příslušníků. „Nyní je vedeno řízení, které je však ze zákona neveřejné, a proto nemůžeme sdělovat jakékoliv bližší informace. Stejně tak nelze z pochopitelných důvodů ze strany služebního funkcionáře jakkoliv předjímat vývoj či dokonce závěr těchto řízení,“ napsal mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán v e-mailu.