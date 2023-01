Hrad zatím moc vstřícný není, s Mynářem jsem ještě nemluvil, přiznal Pavel

Pavel v rozhovoru řekl, že blahopřání ke zvolení od prezidenta Miloše Zemana zaznamenal v médiích. Kontakt s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Mynářem však podle Pavla zatím neproběhl.

„Očekával bych, že ať už máme mezi sebou osobní sympatie, či antipatie, tak se přesto budeme chovat profesionálně a předání Hradu proběhne na úrovni,“ uvedl Pavel.

„S Kanceláří prezidenta republiky ani s hradním protokolem zatím moc nespolupracujeme... Čekal bych ale, že stávající kancelář bude iniciovat celý proces předávání administrativy. Jsme samozřejmě připraveni okamžitě reagovat. Odezva zatím není příliš vstřícná,“ poznamenal Pavel.

Aktuálně se hovoří o tom, které členy Kanceláře prezidenta republiky si nový prezident ponechá a kteří odejdou. Na Frekvenci 1 Pavel zmínil, že se o členech radí se svými spolupracovníky. O tom, kdo bude dělat šéfa zahraničního odboru, již debatoval například s ministrem zahraničím Janem Lipavským.

Pavel uvedl, že řada lidí pro něj nepředstavují riziko a zajišťují na Hradě kontinuitu. „Na druhou stranu jsou tam lidé spojení s Vratislavem Mynářem a Vladimírem Nejedlým, a tam si dokážu jenom těžko představit, že bychom našli společnou řeč,“ poznamenal Pavel.

Někdejší šéf vojenského výboru NATO nedůvěřuje ani hradní ochrance v čele s Martinem Balážem, který má blízko k Mynářovi. „Ochrana prezidenta se začala chovat autonomně, přestože je stále pod policií,“ míní.

Pavel proto využívá služby Ochranné služby policie ČR. „Pokud u sebe máte mít někoho, kdo je u vašich telefonátů, kdo je s vámi 24/7, ví přesně, kde se s kým scházíte, musíte v něj mít důvěru,“ vysvětlila nová hlava státu.

V rozhovoru rovněž potvrdil, že během případného setkání s Milošem Zemanem se dosluhující hlavě státu bude snažit rozmluvit jmenování nového předsedy Ústavního soudu.

„Ten krok by byl velice nestandardní. Jmenovat někoho, kdo má do funkce nastoupit až v srpnu, by bylo vykrádáním působnosti nového prezidenta. Kdyby stejně postupovaly ostatní orgány, udělali bychom si ve státní správě velký zmatek,“ poznamenal.

Pavel v Pressklubu hovořil i o svém prozatímním působišti v Hrzánském paláci nedaleko Pražského hradu. „Nepočítá se s tím, že by mohl mít zázemí, dělá se to tak trochu partizánským způsobem,“ komentoval Pavel s tím, že by se podmínky pro zvoleného prezidenta do budoucna měly upravit.