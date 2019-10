Vláda odmítla návrh SPD, aby se mohli lidé doma bránit se zbraní v ruce

„Úprava posiluje ochranu soukromí jednotlivce, který bude oprávněn zvolit adekvátní prostředky pro ochranu svého zdraví a života stejně jako osob, které budou přítomny v obydlí,“ napsali poslanci SPD do návrhu, jímž se přes odmítavé stanovisko vlády nyní budou zabývat poslanci.



Možnost zakročit i se zbraní v ruce by měli dostat lidé podle novely v případě, že by někdo neoprávněně vnikl do jejich obydlí za použití násilí či pohrůžky násilím a vyvolal by oprávněnou obavu, že ohrožuje život či zdraví bránící se a případně i jiné osoby.



Vládní právníci poukázali na to, že tyto okolnosti se posuzují už v současnosti a napadený může v určitých situacích sáhnout k obraně, která povede případně až ke smrti útočníka. Návrh poslanců SPD by podle podkladů pro vládu bylo možné zneužít k vypořádání se s nepohodlným člověkem.

Nutnou obranu definuje trestní zákoník jako čin, který by byl jinak trestný, ale protože odvrací hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestními předpisy, se za trestný čin nepovažuje.