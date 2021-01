Nenechejme se rozeštvat a rozdělit, řekl v novoročním projevu Vystrčil

„Vláda zavedla protiepidemický systém, takzvaný PES. Musí být tedy jasné, co dělá PES dnes a kam poběží zítra, pozítří nebo popozítří. A mělo by být jasně řečeno, proč se tak děje,“ vyzval Vystrčil.

Celé Česko se z rozhodnutí vlády až do 10. ledna řídí nejpřísnějším stupněm protiepidemických opatření. Zavřeny jsou restaurace, provozovny služeb i velká část obchodů, s výjimkou potravin či drogerií. Opatření, která vláda dělá, by měla být podle předsedy Senátu předvídatelnější.

V těžkých chvílích se podle něj pozná, kdo není pouhý populista, ale skutečný politik, který je na sebe ochoten vzít odpovědnost i za cenu hrozící ztráty popularity. Poděkoval zdravotníkům i všem ostatním, kteří v boji proti koronavirové pandemii pomáhali a pomáhají, a to i o vánočních svátcích a víkendech.„

na zemřelé, jejich pozůstalé a blízké a v duchu se za vás modlím,“ řekl Vystrčil. Myslí i na ty, jež omezila základní lidská práva, právo podnikat nebo právo svobody pohybu.

podlézavosti, deziluzi nebo pasivitě, které jsou často přiživovány úmyslně šířenými dezinformacemi nebo pomluvami. Přesně na to totiž různí populisté nebo rádoby spasitelé čekají.

„Jsme schopný, hrdý, pracovitý a svobodomyslný národ. Nepropadejme malomyslnosti, podlézavosti, deziluzi nebo pasivitě, které jsou často přiživovány úmyslně šířenými dezinformacemi nebo pomluvami. Přesně na to totiž různí populisté nebo rádoby spasitelé čekají “ řekl pak ale také šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Nenechejme se rozeštvat a rozdělit,“ vyzval místopředseda ODS. Lidé také podle něj nemají rezignovat na tradiční pojetí parlamentní demokracie

Vyzval občany, aby respektovali protikoronavirová opatření a nosili roušky a aby se také nechali očkovat. „Přemýšlejme více o naší roli. Říká se, že hledáš-li pomocnou ruku, tak tu první máš na konci své paže. Jsem přesvědčen, že v dnešní době to platí dvojnásob. Dnes totiž každý z nás může přispět k překonání koronavirové pandemie, každý totiž může podat pomocnou ruku nejen sám sobě, ale i svému okolí. Stačí k tomu nosit roušku, dodržovat rozestupy a další pravidla. Cestou ke svobodě a většímu bezpečí je i očkování,“ vyzval Vystrčil.

„Prosím nezapomínejme, že slušnost není slabost,“ zdůraznil v závěru svého projevu předseda horní komory parlamentu.



Více se poslouchejme, řekl šéf Sněmovny Vondráček

K občanům po Vystrčilovi vystoupil předseda Sněmovny Radek Vondráček a večer také promluví předseda vlády Andrej Babiš.

„Dovolte mi, abych ten svůj letošní novoroční projev začal symbolickým gestem. Doufám, že nejenom za sebe,“ řekl Vondráček a sňal si roušku. „Jako nakročení do nového roku 2021 a jako vyjádření naděje, že v tom novém roce se nám konečně podaří tu epidemii porazit,“ prohlásil šéf Sněmovny a místopředseda ANO, který sám již covid-19 prodělal.



„Mnozí z vás přišli o své blízké. Myslím na vás všechny. Myslím na vaši ztrátu a vyslovuji vám upřímnou soustrast. Myslím na všechny ty, kteří podlehli nemoci, a chci jim věnovat tichou vzpomínku,“ řekl Vondráček.

„Všechny vás pak prosím, až budete mít možnost, dejte se očkovat. A do té doby se snažte chránit sebe i své okolí, jak jen to půjde,“ vybídl občany.

Řada lidí si podle Vondráčka v epidemii našla záminku, jak dále zaútočit na ty, které beztak nemají rádi. Vyzval lidi, aby se neztráceli v záplavě negativních zpráv z online koronavirového zpravodajství.

Zminil letošní volby do Sněmovny. „Nejsem naivní a počítám s tím, že epidemie a nastávající volební kampaň přinesou další vlnu štěpení, vzájemného osočování a nenávisti,“ uvedl. Lidé by ale neměli přenášet politické střety do soukromého života - domů, do práce, mezi sousedy. „Více spolu mluvme, více se poslouchejme, i když spolu nesouhlasíme,“ řekl Vondráček.

Proti viru, který vyvolává nemoc covid-19, nás ochrání očekování. „Proti viru nesnášenlivosti se ale musíme naočkovat sami,“ prohlásil šéf Sněmovny. Do nového roku popřál lidem optimismus s lásku k bližímu.

Novoroční projevy projevy šéfů obou komor parlamentu byly reakcí na to, že prezident Miloš Zeman nahradil proslovy hlavy státu na počátku roku vánočním poselstvím, které se vysílá 26. prosince.



Na sv. Štěpána, v den druhého svátku vánočního, řekl Zeman, že si přeje, aby se všichni občané nechali očkovat proti nemoci covid-19. „Na obzoru je svítání a to svítání se jmenuje očkování. Chtěl bych všechny občany vyzvat, aby se nechali očkovat,“ uvedl prezident.