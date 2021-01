Babiš se omluvil za omezení. Vyzval, ať lidé ještě několik měsíců zatnou zuby

Omluvil se živnostníkům a podnikatelům za opatření, která jeho vláda přijala proti šíření koronaviru. „Mnozí živnostníci a podnikatelé se najednou ocitli bez klientů a bez pravidelného příjmu. Sám dobře vím, jak je těžké vybudovat úspěšnou firmu, kolik to vyžaduje času, úsilí a odříkání,“ řekl Babiš.

„Dobře vím, co pro živnostníky znamenala všechna opatření, která jsme museli přijmout. Je mi to líto a omlouvám se, ale volili jsme mezi špatným a horším a v této situaci lidské zdraví a životy musely dostat přednost,“ uvedl premiér.

Finanční ztráty podle něj za pár let doženeme, na rozdíl od ztrát životů. „Zatímco během první vlny nebylo tolik lidí, kteří měli ve své rodině někoho nakaženého, nyní je situace jiná. Člověk si pak říká - udělali jsme všechno, co jsme mohli?“zeptal se řečnickou premiér. „Udělali jsme i řadu chyb. Ale také jsme se poučili,“ prohlásil.



Mezi námi jsou neznámí hrdinové

Podle něj se ukázalo, kolik mezi námi žije neznámých hrdinů. „Třeba první žena, co si sedla k šicímu stroji a ušila první roušku. První člověk, kterého napadlo zorganizovat nákupy pro seniory a doručit je k nim domů. První člověk, kterého napadlo uvařit jídlo pro lékaře a sestřičky v první linii a dovézt jim ho,“ řekl Babiš.

Krize podle něj lidem ukázala, co je v životě skutečně důležité a vidí ji jako příležitost. „Je to výzva, jak dostat ze sebe to nejlepší,“ prohlásil. Teprve kvůli krizi si někteří uvědomili, jak důležití jsou lidé, které přehlíželi, třeba pečovatelky v domovech seniorů či personál v nemocnicích.



Zdůraznil, že sdílíme jednu vlast a že bez ohledu na názory by naším cílem mělo být, abychom se v naší zemi cítili dobře. Nadějí je podle něj vakcína od firem Pfizer a BioNTech, kterou se již začalo očkovat.

Vyzval lidi, ať ještě několik měsíců, tak dlouho bude očkování trvat, zatnou zuby. „Očkování je cesta k normálnímu životu, ale ta cesta bude dlouhá. Byli jsme před covidem, budeme i po něm,“ uzavřel svůj novoroční projev Babiš.

Nenechejme se rozeštvat a rozdělit, řekl Vystrčil

Ještě před Babišem promluvili k občanům předsedové obou komor parlamentu, předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a šéf Sněmovny za ANO Radek Vondráček.



Vystrčil řekl, že v těžkých chvílích se pozná, kdo není pouhý populista, ale skutečný politik, který je na sebe ochoten vzít odpovědnost i za cenu hrozící ztráty popularity.

„Jsme schopný, hrdý, pracovitý a svobodomyslný národ. Nepropadejme malomyslnosti, podlézavosti, deziluzi nebo pasivitě, které jsou často přiživovány úmyslně šířenými dezinformacemi nebo pomluvami,“ uvedl předseda Senátu.

Vystrčil a po něm i šéf Sněmovny Radek Vondráček vyzvali lidi, aby se nechali očkovat. Předseda Sněmovny vybídl lidi, aby se neztráceli v záplavě negativních zpráv z online koronavirového zpravodajství. Neměli by podle něj přenášet politické střety do soukromého života - domů, do práce, mezi sousedy. „Více spolu mluvme, více se poslouchejme, i když spolu nesouhlasíme,“ řekl Vondráček.