Novoroční oběd Zemana s Babišem a rodinami nepřekazí ani 5. stupeň rizika

„Novoroční oběd rodiny pana prezidenta a rodiny pana premiéra je nadále plánován na 3. ledna v Lánech za dodržení platných ustanovení a opatření,“ sdělil v pondělí iDNES.cz Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Zemana.



Již loni se tradičního oběda ústavních činitelů kromě manželek politiků poprvé účastnily i děti politiků. Zemanova dcera Kateřina a Babišova dcera Vivien a syn Frederik.



Jenže to se ještě v České republice nešířila pandemie koronaviru a neplatila omezení, která platí nyní. Nařízení vlády ze 23. prosince, které má platit zatím do 10. ledna příštího roku, umožňuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a že je třeba zachovávat odstup nejméně dva metry, pokud to je možné.



Je sice několik výjimek, které se mimo jiné týkají členů jedné domácnosti, ale žádná se nedá vztáhnout zároveň i na rodiny obou politiků.

Hrad si ale i s omezením na sdružování na veřejně přístupných místech poradil. „Je chystáno setkání dvou rodin u pana prezidenta doma,“ uvedl mluvčí. Slovem doma je v tomto případě myšlen zámek Lány. Ovčáček dodal, že kdyby se pravidla změnila, Hrad se tomu přizpůsobí.

Loni, protože se oběda zúčastnily i děti politiků, dominovala rodinná agenda. „Hlavně jsme se bavili o našich dětech, jak studují,“ řekl Babiš. Překvapilo ho prý, že jeho děti akceptovaly, že pojedou na oběd se Zemanem.