Více peněz pro rodiče i dětské skupiny. Co se změní v roce 2024 v sociální oblasti

1. Vyšší rodičovský příspěvek

Od prvního ledna dojde k navýšení rodičovského příspěvku z 300 000 Kč na 350 000 Kč. V případě vícerčat se příspěvek zvýší z 450 000 Kč na 525 000 Kč. Součástí novely zákona je také zkrácení maximální doby pobírání rodičovského příspěvku nově do tří let věku dítěte místo dosavadních čtyř let.

„Pomoc státu se dlouhodobě snažíme zacílit na ty nejpotřebnější skupiny. Jako velmi pozitivní krok proto vnímám navýšení rodičovského příspěvku, který od ledna 2024 pomůže všem rodinám s malými dětmi,“ uvedl ke změně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Změnu ale kritizuje řada rodičů i odborníků. Navýšení příspěvku se totiž bude týkat jen dětí, které se narodí 1. ledna 2024 a později. Rodiny s dětmi, které se narodily před rokem 2024, nárok na vyšší příspěvky nemají.

2. Valorizace důchodů a online žádosti

Změny se budou týkat také výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu. Ten se od 1. ledna 2024 zvýší o 360 Kč na 4 400 Kč měsíčně.

Novela přináší také změny pro takzvané předčasné starobní důchody. Maximální doba předčasnosti se nově zkracuje na tři roky. Prodlužuje se naopak potřebná doba pojištění z 35 na 40 let. Změna začne platit od 1. října 2024.

Dojde dále ke krácení procentní výměry za předčasnost, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, do dosažení důchodového věku.

„Přicházíme se zcela klíčovými úpravami v oblasti důchodů, které jsou krokem k udržitelnosti celého penzijního systému,“ uvedl Jurečka.

Novinkou v oblasti důchodů je také možnost si o penzi zažádat online prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

3. Změny v zákoníku práce a mzdách

Zvyšovat se bude i minimální mzda, a to o 1 600 Kč na 18 900 Kč měsíčně. V přepočtu na hodinové ohodnocení budou lidé pobírající minimální mzdu brát 112,50 Kč na hodinu.

Podle novely si polepší také někteří zdravotníci. „Změna katalogu prací ve veřejných službách a správě provedená na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví povede ke zařazovaní některých prací vykonávaných lékaři, zubními lékaři, farmaceuty a farmaceutickými asistenty do vyšších platových tříd,“ uvedlo ministerstvo.

Úprava zákoníku práce se týká také dlouho diskutovaných přesčasů ve zdravotnictví. Zaměstnancům bude umožněno, aby mohli vykonávat práci až 24 hodin v kuse. V takovém případě bude zdravotníkům garantováno 22 hodin odpočinku.

4. Více peněz pro dětské skupiny

Od nového roku mohou také dětské skupiny navýšit částku, kterou platí rodiče za péči dětí mladších 3 let. Maximální výše úhrady rodičem se zvyšuje ze 4 720 Kč na 5 059,84 Kč.

„Dětská skupina je nevýdělečnou službou, poskytovatel je povinen při stanovení výše úhrady za službu vycházet z konkrétních nákladů na danou službu. Stát významně podporuje budování dětských skupin a zvýšení jejich kapacit prostřednictvím dotačních titulů,“ uvedlo ministerstvo.

Poskytovatelům se také prodlužuje lhůta pro splnění podmínek zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany. V souvislosti s Lex Ukrajina se prodlužuje také platnost zvláštních podmínek pro dětské skupiny. Změny začnou platit od 1. ledna 2024.

5. Efektivnější vyřízení pěstounství

Od nového roku dojde také ke zrychlení a zefektivnění procesu zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Nově budou uznávány posudky o psychologické způsobilosti rodin ze všech krajů. Dojde tak ke sjednocení obsahu a rozsahu výstupů. Dosud museli žadatelé o pěstounství o posudky žádat v kraji svého bydliště.

Žadatelé budou také ponecháni v evidenci i po svěření dítěte, a to maximálně po dobu 10 let. Ke sjednocení dojde i v oblasti náhradních pečovatelů z řad rodinných příbuzných a blízkých.

„Tato úprava přináší zlepšení postavení pro cca 4 500 dětí, které jsou nyní ve svěřenectví. V případě dávek a doprovázení platí pro svěřenectví stejné podmínky, jako je tomu v případě nezprostředkovaných pěstounů,“ říká ministerstvo.

6. Nelegální práce

Novela upravuje také od prvního ledna 2024 definici nelegální práce. Cílem ministerstva práce a sociálních věcí je zefektivnit její kontrolu a potírání.

„Orgány inspekce budou moci zakázat danou činnost a reagovat tak na rozsáhlé páchání přestupku. Bude možné využití také sekundárních postihů (neposkytování příspěvků, nemožnost zaměstnávat cizince) k více přestupkům, zejména pak nesoučinnostním přestupkům a zastřenému zprostředkování zaměstnání,“ uvedl resort.

Dojde dále k rozšíření ručení za pokutu za nelegální práci, aby nebylo výhodné obcházet zákaz nelegální práce přes pochybné subdodavatele.