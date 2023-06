Čtyři body za machrování. Novým přestupkem by mohlo být i driftování

Řidič se řítí do zatáčky. Zdá se, že ji nevybere, jenže pak se mu od zadních pneumatik začne kouřit a on ji projede smykem. Automobiloví fanoušci znají tento manévr jako driftování a běžně se v něm závodí. Na veřejné silnici za driftování hrozí pokuta. Podle poslance Martina Kolovratníka (ANO) je to málo. V pozměňovacím návrhu k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích navrhuje, aby za driftování a další druhy „machrování“ hrozily řidiči čtyři trestné body.