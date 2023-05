Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Zná to každý chalupář. Je neděle odpoledne a lidé se vracejí ze svých víkendových sídel do měst. Doprava sice houstne, ale jakž takž to jede. Jenže nedělní dopravní proud se může brzy úplně zastavit. Pozměňovací návrh k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích by do něj totiž znovu rád přimíchal kamiony.