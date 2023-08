Bodový systém zpřísní. Přitvrdí zejména postihy za nejčastější přestupky

Je to tradiční velká desítka nejčastějších bodovaných prohřešků. Patří sem rychlá jízda, telefonování za volantem nebo jízda na červenou. Tato desítka minulý rok tvořila 89 procent všech bodovaných přečinů na silnici a řidiči za ně dostali téměř 868 tisíc bodů. Podle starého zákona. Kdyby minulý rok platila aktuální novela, bodový nášup by byl o hodně větší. Řidiči by si za stejné přestupky připočítali o 225 tisíc bodů víc.

Statisticky vzato mají nejvíce bodů na svém kontě čtyřicátníci a čtyřicátnice. Přesněji muži ve věku 46 let a 44leté ženy. Od Nového roku by si měli dát pozor spíše mladí šoféři.