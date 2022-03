Zastánce Kremlu najížděl do Němcové a nadával. Odpověděla mu jako Ukrajinci

„Dnes dopoledne na mě na přechodu v Praze najíždělo auto. Řidič (cca 65) na mě křičel nadávky. Zastánce Ruska. Odpověděla jsem mu rusky – slovy ukrajinských vojáků ze Zmijího ostrova. Určitě rozuměl, přestože to byl Čech. Takových tu není málo,“ tweetovala Němcová.

Obránce ukrajinského Hadího ostrova před několika dny proslavila nahrávka, podle níž na ruskou výzvu ke kapitulaci odpověděli: „Ruská válečná lodi, jdi do p*dele.“

Třináctičlenná posádka včetně jedné ženy se tak zapsala do mediálního povědomí a byla po světě hojně citována. Napřed byli považováni za mrtvé poté, co Rusové ostrova bombardovali a obsadili. Nakonec se dostali do zajetí.

„Projevy násilí do slušné společnosti nepatří a nemají v ní místo.K těm patří i dnešní incident, kdy na senátorku ODS Miroslavu Němcovou v centru Prahy najížděl a sprostě ji urážel obhájce ruské agrese vůči Ukrajině. Podobné útoky na kohokoliv důrazně odsuzuji,“ reagoval Fiala.

Zastání se Němcové nedostalo příliš od právníka Tomáš Nielsena, který se stal mediálně známou osobností zapojením do boje proti epidemickým opatřením vlády. „Moc tomu nerozumím – co je pointa? Že jste osobností protiruského odboje nebo že jste na přechodu potkala opilého řidiče? Snad nikdo se nemůže zastávat agrese. Ale – co jste chtěla říct?“ napsal na Twitteru.

Napětí vyvolané invazí na Ukrajinu zapříčinilo i nepřátelské projevy vůči ruské menšině v Česku. „Objevují se nám útoky na ruské děti ve školním kolektivu. Nešikanujme Rusy, kteří žijí v České republice,“řekl v sobotu večer ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že v Česku by neměli být šikanováni Rusové, kteří zde žijí.

Rusové v Česku získávají zastání i jinak. „Pojďme takovéto lidi podpořit, neostrakizujme je,“ napsal jeden uživatel Twitteru a přidal fotku oblíbené prodejkyně potravin v Praze.

Lukas Biba @bibalukas Tohle je Olga Jugasová, je z Ruska a v Boleslavove ulici v Praze má malý obchod s potravinami. Ona za Putina nemůže, ale stejne přišla o zákazníky. Říká, že pokud bude vyhoštena, půjde pomáhat na Ukrajinu Pojďme takovéto lidi podpořit (např. nákupem), neostrakizujme je. https://t.co/dBJxS8m0xu oblíbit odpovědět