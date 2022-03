Další jednání snad ve středu. Rusové byli v názorech rozděleni, tvrdí Ukrajinci

Diplomaté nebyli příliš konkrétní ohledně obsahu a závěrů rozhovorů. Kreml v úterý uvedl, že je příliš brzo na zhodnocení jejich výsledků. Je potřeba analyzovat a přemýšlet o perspektivě, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Podle Mychajla Podoljaka, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, vyjednavači identifikovali „řadu prioritních témat, ke kterým byla nastíněna určitá řešení“. Podoljak dodal, že jednání byla „obtížná“. „Ruská strana má bohužel stále extrémně zaujatý pohled na ničivé procesy, které rozpoutala,“ uvedl.

Ukrajinský server Glavcom s odvoláním na zdroje z diplomatických kruhů píše, co na rozhovorech zaznělo. Ukrajinská strana požadovala příměří a stažení ruských jednotek z Ukrajiny. Chtěla též do středečních jednání nastavit „tichý režim“, tedy dočasné pozastavení vojenských operací. Rusové to ale neslíbili. V úterý pokračují ve vojenských akcích vůči Charkovu a dalším ukrajinským městům.

Ruská strana trvala na už dříve vznesených požadavcích. Chce po Ukrajině „denacifikaci“ země, neutrální status a odstoupení od úmyslu vstoupit do NATO a dále uznání separatistických republik na východě Ukrajiny.

Podle Glavcomu ruská delegace sestávala z „holubic“ a „jestřábů“. Zatímco „holubice“ nabízely společné klidné soužití obou národů, „jestřábi“ varovali, že Rusko válku pořádně ještě ani nezačalo.

V ukrajinské delegaci je kromě Podoljaka ministr obrany Oleksij Reznikov, předseda poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa David Arachamija, vedoucí ukrajinské delegace v třístranné kontaktní skupině (Ukrajina, Rusko, OBSE) Andrij Kostin, poslanec Rustem Umerov a náměstek ministra zahraničí Mykola Točyckyj, napsala ukrajinská agentura Unian.

V ruské delegaci, kterou vede exministr kultury a poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij, jsou náměstci ministrů obrany a zahraničí, ruský velvyslanec v Bělorusku Boris Gryzlov a předseda zahraničního výboru ruské sněmovny Leonid Sluckij.