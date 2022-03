I přes probíhající boje zůstává jedenašedesátiletá podnikatelka Larisa Malkova Ljubočkina ve svém bytě v centru Kyjeva. Dlouho nechtěla věřit tomu, co se doopravdy děje. Pak bylo příliš pozdě na to, aby odešla. Nyní říká, že nechce nastoupit do vlaku a zabrat místo mamince s dětmi. „Děsíme se, až přijede ruská armáda, ale zůstaneme tu a budeme silní,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium.