Učitelům přidá vláda 8 procent do tarifů, ruší povinnou maturitu z matematiky

K procentuálnímu navýšení platů se vláda vrátila proto, aby mohli být lépe odměněni zkušení, déle sloužící učitelé.



Zároveň se vláda shodla, že je proti zavedení povinné maturity z matematiky. Podpořila návrh ministra školství Roberta Plagy na zrušení plánu, podle něhož měli poprvé povinně z matematiky maturovat gymnazisté v roce 2021.

Návrh odstoupit od povinné maturitní zkoušky z matematiky musí schválit parlament. Vláda navrhuje, aby to poslanci podpořili ve zrychleném režimu.

Od jara 2021 by se podle návrhu novely školského zákona měla také státní maturita omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol.