Dívka s postižením pobírala důchod i dávky. Pěstounka musí vracet milion

Leona je členem rodiny Hruškových už 15 let. Blanka dívku získala do pěstounské péče, když jí bylo šest let. „Když jsem si ji brala z dětského domova, neuměla mluvit. Jen vydávala zvuky,“ popisuje Blanka, která už je v důchodu. Dívka totiž trpěla mimo jiné středně těžkou mentální retardací, lehčí formou DMO, poruchami učení a sebepoškozováním. „Chtěla jsem pomoci dítěti, o které není zájem. Hrozil jí ústav,“ popisuje Hrušková.

V současnosti se o dívku stará už patnáctým rokem. Leona je v posledním roce speciální školy, kde má asistenta. Jinak se o ni 24 hodin denně stará Blanka. „Potřebuje například oporu, aby nezakopla a nespadla. Musím být pořád ve střehu,“ vyjmenovává. Kdyby Leona zůstala o samotě, hrozí také, že by se poškozovala. Teď však musí Blanka zaplatit více než milion korun Úřadu práce.



V Leoniných 18 letech totiž Hrušková zažádala o invalidní důchod třetího stupně. Současně však i nadále pobírala příspěvky pro pěstouny. Jakmile ale dítě pobírá invalidní důchod třetího stupně, není už nezaopatřené. Zaniká tak nárok nejen na dávky pěstounské péče, ale i jiné dávky, kde je nezaopatřenost podmínkou nároku.



„Potvrzení jsem nosila každý rok“

„Každý rok jsem na úřad práce nosila potvrzení, že Lea chodí do školy, všechno bylo v pořádku. Najednou teď, když jsem nesla potvrzení, tak mi paní říkala, že jsem neoprávněně pobírala dávky v pěstounské péči. Prý to budu muset vrátit, přes milion korun. To je pro mě likvidační,“ pokračuje žena. Sama musí za uplynulé tři roky vrátit přeplatek přes 700 tisíc korun, Leona přes tři sta tisíc.



Vzhledem k Leonině studiu nepřišlo opatrovnici nic divného na tom, že úřad příspěvky vyplácel i poté, kdy dívka dosáhla plnoletosti a začala pobírat invalidní důchod. Úřad ji dle jejích slov měl upozornit na to, že dávky pobírá neoprávněně. „Sociální pracovnice věděla, že pobíráme důchod. Proč si to mezi sebou nesdělí? Já v domnění, že dělám to, co je potřeba – nosím jim potvrzení..,“ podivuje se.



Podle resortu práce a sociálních věcí nedošlo ke splnění zákonné povinnosti a ohlášení zániku nezaopatřenosti a pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

„Příjemce dávky pěstounské péče, který si ji nebo její část nechal vyplácet, přestože musel z okolností předpokládat, že byla vyplaceny neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jinak způsobil, že dávky pěstounské péče byly vyplaceny neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen neprávem přijaté peníze vrátit,“ argumentuje MPSV. Úřad práce ČR se podle resortu nemá jak jinak tuto informaci dozvědět než od příjemce dávky, který má ohlašovací povinnost.



„V rámci chystaných změn ohledně systémů pro výplatu jednotlivých dávek bude v budoucnu docházet k většímu propojení informací tak, aby k podobným případům docházelo co nejméně,“ dodává.