Kalousek očekává, že vládní propaganda přestane lidi obelhávat

„Předsedkyně Markéta Pekarová Adamová na sněmu TOP 09: ‚Jsem přesvědčena, že drtivá většina lidí se nechce nechat obelhávat. Ocení přímost a pravdivost.‘ Tleskám a souhlasím. Beru to jako závazek, že vládní propaganda přestane lidi obelhávat a bude přímá a pravdivá. Měl bych z toho velkou radost,“ napsal Kalousek na sociální síti X.

Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 @kalousekm Předsedkyně @market_a na sněmu @TOP09cz: “Jsem přesvědčena, že drtivá většina lidí se nechce nechat obelhávat. Ocení přímost a pravdivost.” Tleskám a souhlasím.👏👏

Beru to jako závazek, že vládní propaganda přestane lidi obelhávat a bude přímá a pravdivá. Měl bych z toho velkou… https://t.co/Ws481HJ9CW oblíbit odpovědět

Uvedl i jeden z příkladů toho, jak podle něj vládní propaganda lže. „Daňový poplatník neušetří 84 miliard ani omylem. Je to hloupá a prvoplánová lež, které se dopouští vládní propaganda,“ tvrdí Kalousek. A odkázal na tweet Úřadu vlády, podle nějž balíček, který prosadila vláda v obou komorách parlamentu a který nyní posuzuje prezident Petr Pavel, proškrtáním dotací ušetří daňovým poplatníkům 84 miliard korun.

Argumentuje, že pokud tyto peníze daňový poplatník nezaplatí ve státním rozpočtu, ale zaplatí v rozpočtu regionálním, nebo ve své faktuře za elektřinu, tak je neušetří.

Pekarovou tweet jednoho ze zakladatelů TOP 09 nerozhodil. „Já vím, že tweetuje velmi často podobně, v podobném duchu, je to už takový kolorit. Já si z toho beru, že souhlasí s tím, že není možné lidi obelhávat, a proto ani není možné zastírat, že vláda úspěchy má. A vláda úspěchy zkrátka má,“ tvrdila iDNES.cz Pekarová Adamová.

Při volbě místopředsedů TOP 09 propadl vyjednavač o vládním úsporném balíčku Jakob

Ohrožena podle Pekarové Adamové není pozice Jana Jakoba v čele poslaneckého klubu TOP 09. Jakob, který byl i vyjednavačem strany o vládním úsporném balíčku, utrpěl debakl při volbě místopředsedů strany.

Neuspěl ve třech kolech volby, kdy se rozhodovalo mezi ním a mezi dalším bývalým šéfem strany, europoslancem Jiřím Pospíšilem. Do čtvrtého kola volby už Jakob ani nešel.

Neuspěl pak ani Pospíšil, který měl podporu své pražské organizace TOP 09, ale porazila ho nakonec až žena, poslankyně Martina Ochodnická, stejně jako dalšího na poslední chvíli vytaženého kandidáta Marka Ženíška.

„Jsem ráda, že vede náš klub a vede ho kvalitně. Moji důvěru má nadále,“ uvedla pro iDNES.cz Pekarová Adamová. „Myslím, že se ptáte moc brzy. Nechtěla bych se k tomu dnes vyjadřovat,“ odvětila zdrženlivěji k pozici Jakoba v čele klubu nová místopředsedkyně strany Martina Ochodnická.

Pospíšil si moc nepomohl. Má si vybrat, co chce skutečně dělat, naznačila šéfka strany

Nepomohl si ale příliš Pospíšil, který je jedním ze dvojice europoslanců za TOP 09. Kdyby uspěl při volbě místopředsedů, stěží by ho vedení strany mohlo pominout při nasazování kandidátů na eurokandidátku koalice SPOLU.

„Z jednání výkonného výboru vzejde pořadí kandidátů. My jsme si zatím potvrdili jednoznačně lídra kandidátky TOP 09 Luďka Niedermayera a ten je pro mě opravdu vzorem, že když je někdo na jedné pozici, tak se jí věnuje skutečně pořádně, má dobrou docházku do Evropského parlamentu a prosazuje kroky, které naše strana zastává. Myslím si, že to je dobrý postup pro každého, kdo bude o kandidaturu usilovat, vybrat si, co skutečně chce dělat, kde chce být a čemu se věmovat,“ řekla iDNES.cz šéfka strany. Pospíšil je nyní jak europoslancem, tak náměstkem primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči.