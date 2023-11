Vedl lidovce i TOP 09, tak proč ne ODS. Třeba mám tu ambici, žertoval Kalousek

„To, co se teď děje ve Sněmovně, má politikou pramálo společného,“ sdělil. Argumenty tam prý příliš často nevidí a v politice teď chybí reálný obsah, který se hledá velmi těžko.

„Myslím si, že jsem byl politikem, který dával obsah. Neměli mě za to rádi, ale obsah tam byl. Pokud potom voliči prahnou, tak jim ho dříve nebo později někdo nabídne,“ podotkl. Podle něj je navíc v tuhle chvíli silná poptávka po obsahu středopravé politiky, která plní to, co slíbila.

Kritika vlády

„Téhle vládě, v porovnání vůči opozici, stále velmi fandím. Když si představím, že by to měl dělat Babiš s Okamurou.... Já nechci jinou vládu, ale chci, aby naplnila kroky, které jsou nezbytné. Sama ty kroky navíc slíbila, takže je musí plnit,“ zareagoval Kalousek na aktuální vládu. „Moje kritika se pohybuje pouze v rámci rozpočtové politiky. Jiné výhrady k ní nemám,“ řekl a vyzdvihl úspěchy vlády například v oblasti zahraniční politiky.

„Jestli ještě v květnu řeknu, že snížím strukturální rozpočet o jedno procento, a dopadne to jednou desetinou procenta, tak se nemohu radovat. Není to nic, čím se můžete chlubit a měli byste naopak přitlačit,“ vzkázal kabinetu premiéra Petra Fialy.

Kalousek také vyzdvihl roli konsolidačního balíčku, který je mnohými kritizován. „Zaplať pánbůh za konsolidační balíček. Kdyby nebyl, tak by to bylo ještě horší. Představoval bych si ho tedy jinak, ale to asi každý. Myslím si, že se peníze měly najít na čtyřech velkých srozumitelných plochách.“

Dodal také, že když se vláda snaží uklidit problém po Babišově vládě, tak ta práce zůstane nedodělaná. Do konce volebního období totiž už nechtějí podniknout další kroky, a to podle Kalouska nestačí. Navíc když vláda nastoupila, tak podle něj ani sama nešetřila.

Privatizace prostoru

Bývalý politik se také vyjádřil k předsedovi ANO Andreji Babišovi. „Vadí mi, když si chce někdo ten sektor, který spravuje, částečně zprivatizovat pro svoje zájmy. A Andrej Babiš si chtěl pro svoje zájmy zprivatizovat celou republiku, a taky se tak choval.“ Kalousek dodal, že jeho kritika není osobní. Zachoval by se tak i u kohokoliv jiného.

Kalousek se taktéž vyjádřil k úmrtí svého dlouholetého přítele Karla Schwarzenberga. Česká republika podle jeho slov přišla o osobnost, za kterou není náhrada. „Určoval směr naší politické práce. Dokázal formovat nejen názor na svět, ale i na to, jak se má chlap chovat v situacích, aby zůstal chlapem. Byl to politický souputník,“ uvedl.

Kalousek také řekl, jak se mu nyní žije. „Chodím do práce a vedle toho pracuji také pro pojišťovnu. Našel jsem si tam řadu témat, kterým se věnuji.“ Dodal, že když nesportuje a neplave, tak dává například rozhovory do novin nebo píše články a je aktivní na sociálních sítích.

A k svým úvahám do budoucna? „Mohli bychom třeba říct, že jsem, když si vezmete koalici spolu, takže jsem byl předsedou dvou z těch tří stran (ve SPOLU). Předsedou té třetí jsem ještě nebyl. Tak to je třeba moje ambice, co vy víte. Pravda, spekulovat se o tom může,“ zažertoval.