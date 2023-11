Instalace zákazu vjezdu byla překvapení. K babičce jeďte před desátou, říká radní

„Předpokládal jsem, že nám Technická správa komunikací dá vědět, kdy osází dopravní značení a my to třeba týden předem pošleme do světa prostřednictvím tiskové zprávy. Ale oni to dnes osadili a já se to dozvěděl z Facebooku,“ sdělil redakci MF DNES Ryvola s tím, že zavedení opatření městská část schválila už v červenci a čekalo se, až TSK usadí značky.

„Většinou se tak stane do tří měsíců, ale v tomto případě už jsou to dokonce čtyři. Je to brutální zásah a nikdo, ani my ani policie, jsme na to nebyli připraveni,“ pokračoval Ryvola.

Zákaz vjezdu se vztahuje na úsek Starého Města mezi ulicemi Pařížská, Na Příkopech, Revoluční a Dvořákovo nábřeží. Přestože má od čtvrtka policie právo v nočních v daných lokalitách kohokoli zastavit a požadovat vysvětlení, zda se jedná o zásobování, nebo rezidenty, cílené kontroly ještě nebude provádět.

„Vzhledem k tomu, že ještě nemáme k dispozici dopravní rozhodnutí od městské části a informaci o osazení oblasti dopravními značkami jsme se dozvěděli z médií, zatím nebudeme danou oblast kontrolovat. Poté co obdržíme potřebnou dokumentaci, zahájíme průběžné kontroly,“ uvedla mluvčí městských strážníků Irena Seifertová.

Podle Ryvoly je potřeba vyřešit technické detaily. Pokutování by tak mohlo začít platit od pátečního večera.

„Kdo neprokáže, že je zásobování, tak porušil zákaz vjezdu a hrozí mu stržení bodů a pokuta jako při jakémkoliv další porušení zákazu vjezdu,“ vysvětlila mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Na návštěvu za pět deset

Kdo by měl zájem navštívit danou lokalitu i po desáté hodině, může podle Ryvoly nechat auto v některém z podzemích parkovišť.

„Palladium je v noci pusté a prázdné,“ poradil Ryvola. Dodal, že zákaz se vztahuje pouze na auta, které by v dané době zrovna vjížděla do oblasti, nikoliv na ta, která už tam vjela před 22. hodinou. Policisté by tak podle Ryvoly měli hlídkovat pouze na vjezdech do zóny.

„Mé doporučení je, jeďte na návštěvu za babičkou za pět minut deset,“ řekl Ryvola.

Důvodem byly i závody aut

„K tomuto opatření se přistoupilo z toho důvodu, že v nočních hodinách v daných lokalitách auta překračovala povolenou rychlost. Někdy se tam dokonce pořádaly i rychlostní závody,“ vysvětlila mluvčí Prahy 1.

Podle Ryvoly není cílem opatření vyhnat rezidenty, jejich návštěvy nebo taxíky.

„Praha 1 je místo kde skutečně žijí lidé a chtějí se v noci vyspat. V této oblasti se šíleným způsobem rozšířilo, že tudy v noci projíždí jedno auto za druhým a nejedná se o taxíky, ale jsou řidiči nadupaných aut, kteří túrují motory a předhání se, kdo má větší výfuk a kdo umí líp pálit pneumatiky,“ sdělil radní.

Přibližně za rok bude radnice tento krok vyhodnocovat a na základě výsledků rozhodne, jestli v zákazu vjezdu pokračovat. nebo ho rozšíří.

Podle Zdenka Lokaje z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze je dobře, že se radnice tématem zabývá. Kritizuje ale její špatnou komunikaci s veřejností.

„Vidím jako problém, že se dopravní opatření zavádějí parciálně. Chápu důvod, proč se to má dělat, ale není to správná metoda. Opravdu musíme nějakým způsobem regulovat vjezd do historického centra, protože ho musíme chránit. Ale je potřeba komplexní řešení,“ okomentoval Zdeněk Lokaj.