KOMENTÁŘ: Nové barikády v ulicích Prahy. Co by způsobil placený vjezd do centra

Zástupci radnice v tichosti vymysleli návrh, že by se už od ledna příštího roku platilo za vjezd do historického jádra Starého Města a Malé Strany 200 korun denně, jinak by tam mohli jenom místní. Vyřešené to ale není třeba s taxislužbou a rozvážková firma Rohlík by nejspíš musela vyložit nákup lidem na dlažbě na začátku zóny, anebo ho o příslušnou částku zdražit.